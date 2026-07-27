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È scattato un arresto a seguito di una rapina avvenuta il 13 luglio scorso in un supermercato di Frosinone. Un 42enne residente in Campania è stato individuato e fermato dopo una fuga in autostrada, grazie all’intervento coordinato della Polizia Stradale e della Squadra Mobile della Questura. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal tribunale di Frosinone.

L’arresto dopo la rapina al supermercato

Il 13 luglio, un 42enne residente in Campania si è reso responsabile di una rapina ai danni di un supermercato situato nella parte bassa del capoluogo. Dopo aver commesso il reato, l’uomo si è dato alla fuga, imboccando l’autostrada in direzione di Napoli. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a raccogliere elementi utili per rintracciare il sospettato.

Il fermo in autostrada e l’arresto

Poco dopo la fuga, il 42enne è stato intercettato in autostrada, nel territorio della Provincia di Caserta, da una pattuglia della Polizia Stradale e da un equipaggio della Squadra Mobile della Questura di Frosinone. Gli agenti hanno proceduto al blocco e all’arresto dell’uomo, che è stato subito condotto presso le autorità competenti.

La mattina seguente, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Successivamente, nella giornata di ieri, il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Frosinone – Sezione G.I.P. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA