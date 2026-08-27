Rapina in viale Douhet a Caserta e fuga a piedi davanti alla Polizia, arrestato un giovane di 18 anni
Arrestato a Caserta un 18enne per rapina aggravata e lesioni a un agente. Indagini in corso per rintracciare i due complici in fuga.
Un arresto a Caserta, dove un giovane di 18 anni è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti hanno sorpreso tre persone in fuga dopo una rapina ai danni di un cittadino rumeno. L’arrestato è stato riconosciuto come uno degli autori del reato e trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Sono in corso indagini per rintracciare i complici.
Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta. L’obiettivo del pattugliamento era la prevenzione e la repressione dei reati predatori, fenomeno che negli ultimi tempi ha destato particolare attenzione nella zona.
L’inseguimento in viale G. Douhet
Durante il servizio, i poliziotti hanno notato tre persone che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi rapidamente. Ne è nato un inseguimento a piedi in viale G. Douhet, conclusosi con il fermo di uno dei tre sospetti. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendo ripetutamente uno degli agenti. Questo comportamento ha reso necessario un intervento immediato per contenere il ragazzo e procedere all’arresto.
La fuga dei complici e il riconoscimento
Gli altri due soggetti coinvolti sono riusciti a far perdere le proprie tracce, ma uno di loro è stato riconosciuto dagli operatori intervenuti. Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori indagini per identificare e rintracciare i complici, già noti alle autorità per precedenti simili.
La ricostruzione della rapina
Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima dell’arresto. Nella stessa zona, infatti, un cittadino rumeno era stato vittima di una rapina. La persona offesa, presentatasi in Questura per sporgere denuncia, ha riconosciuto uno dei tre soggetti come presunto autore del reato. Questo elemento ha rafforzato il quadro indiziario a carico del giovane fermato.
Il profilo dell’arrestato e i provvedimenti adottati
Il ragazzo arrestato, già gravato da precedenti specifici per reati predatori, è stato condotto presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere “Francesco Uccella”, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida.
Le indagini proseguono
Le attività investigative della Polizia di Stato proseguono per identificare e rintracciare i due complici, già riconosciuti dagli agenti. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini di Caserta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.