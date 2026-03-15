Rapina in villa a Capalbio, coppia di ristoratori in ostaggio per un’ora con la pistola puntata alla testa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una coppia di ristoratori è stata rapinata in una villa di Capalbio, in provincia di Grosseto. Quattro malviventi hanno fatto irruzione nella casa armati di pistola e hanno intimato ai proprietari di aprire la cassaforte. Per oltre un’ora i rapinatori hanno tenuto sotto sequestro la coppia, ma alla fine si sono dovuti accontentare di alcune centinaia di euro e di qualche gioiello.

Coppia di ristoratori rapinata a Capalbio

I fatti sono accaduti nella notte tra venerdì e sabato a poca distanza dal centro di Capalbio, in una zona però abbastanza isolata. All’interno della villa presa d’assalto da quattro banditi c’erano solo i proprietari, una coppia di ristoratori del posto.

La prima a essere bloccata dai malviventi è stata la donna, immobilizzata e minacciata con una pistola. Poi i malviventi hanno atteso il rientro del marito, con l’obiettivo di farsi aprire la cassaforte.

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Minacciati con una pistola da quattro banditi armati

Quando il 60enne ha fatto rientro a casa, è stato a sua volta bloccato dai rapinatori che gli hanno puntato una pistola alla testa. I banditi hanno chiesto al ristoratore di Capalbio di aprire la cassaforte che, però, in realtà non c’era.

Le minacce e i maltrattamenti, di fronte alla risposta dell’uomo, sono proseguiti. Per oltre un’ora la coppia è stata sequestrata dalla banda di rapinatori, che hanno agito con il volto coperto dai passamontagna. Alla fine i quattro banditi, una volta appurato che nella villa effettivamente non c’era nessuna cassaforte, si sono dovuti accontentare di ciò che hanno trovato in casa. I ladri sono fuggiti con circa 400 euro in contanti e alcuni gioielli, tra cui la fede della suocera dell’uomo, morta da appena venti giorni.

Dopo la fuga dei banditi, i due hanno avvertito i carabinieri, che sono giunti sul posto per il primo sopralluogo.

Il racconto del genero della coppia rapinata a Capalbio

Intervistato dalla Nazione, il genero della coppia rapinata ha parlato di “attimi di terrore”, spiegando che i suoceri sono “turbati e sotto shock”. “Mia suocera ha vissuto attimi di terrore quando si è trovata di fronte quattro uomini incappucciati che gli hanno chiesto chi fosse e, soprattutto, dove fosse il marito. Per oltre un’ora hanno dovuto subire la presenza minacciosa di un gruppo di persone nella loro casa. E per fortuna che con loro non c’erano i nipotini”, ha spiegato.

Preoccupati anche i cittadini residenti nella zona, che temono il verificarsi di altri episodi simili.

Recentemente il Comune in provincia di Grosseto ha installato telecamere per potenziare la videosorveglianza: “E’ impossibile entrare e uscire da Capalbio senza essere ripresi – ha affermato il sindaco del paese, Gianfranco Chelini – Per farlo bisogna passare dalla macchia oppure dal bosco che circonda in minima parte il paese. Siamo davvero tutti turbati per quello che è successo alla coppia, alla quale va tutta la mia vicinanza”.