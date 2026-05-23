Rapina in villa ad Alain Prost a Nyon, ex pilota Ferrari aggredito e ferito dai ladri: caccia alla banda

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ex pilota francese di Formula 1 Alain Prost è stato vittima di una rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua abitazione, lo ha colpito alla testa ferendolo ed ha costretto uno dei suoi figli ad aprire la cassaforte, da cui è stato prelevato probabilmente un ingente bottino.

Rapina a Nyon, banda di ladri in casa di Alain Prost: l’ex pilota ferito

La rapina, come riferito dal quotidiano svizzero Blick, è avvenuta martedì 19 maggio, durante la mattinata, intorno alle 8.30.

Un gruppo di ladri è riuscito a entrare nella villa di Nyon e ha aggredito l’ex pilota 71enne della Ferrari, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico.

ANSA

Nell’abitazione, al momento del furto, era presente uno dei figli di Prost. I malviventi lo hanno obbligato ad aprire la cassaforte. Non è stato comunicato il valore della refurtiva che si ipotizza considerevole. Prost è testimonial del marchio di orologi di lusso Richard Mille, i cui prezzi arrivano a quasi mezzo milione di euro.

La stampa svizzera ha reso noto che al momento la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto accaduto.

I criminali ancora a piede libero

Per catturare i rapinatori è stato richiesto l’intervento di un team di supporto e l’utilizzo delle unità cinofile. Sono inoltre stati organizzati posti di blocco e controlli della Polizia su strade e autostrade che, però, non hanno avuto esito positivo. I ladri non sono ancora stati fermati.

La Procura del Canton Vaud ha aperto un’inchiesta penale. Gli investigatori che stanno lavorando al caso pensano che la banda sia fuggita in Francia. Per questo sono state coinvolte anche le forze dell’ordine transalpine nella caccia ai rapinatori.

Nel frattempo Prost ha fatto le valigie ed è tornato a Dubai, dove vive per gran parte dell’anno.

Le ville della Svizzera francofona prese di mira dalle bande specializzate

Quanto successo la mattina del 19 maggio a casa di Prost non è un caso isolato. Le ville nella Svizzera francofona sono non di rado prese di mira dai ladri.

Secondo i dati in mano agli esperti del settore dei beni di lusso, nell’ultimo periodo stanno aumentando notevolmente i furti in casa nella regione del Lago di Ginevra.