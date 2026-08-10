Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due rapine aggravate in meno di 24 ore sono state messe a segno ai danni della stessa farmacia nella zona Ardeatina di Roma. Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata. Gli episodi sono avvenuti il 31 luglio e il 1 agosto, quando il sospettato, cambiando travestimento ma mantenendo una vistosa fasciatura alla gamba, avrebbe minacciato i dipendenti con un coltello per farsi consegnare l’incasso. Il movente sarebbe stato quello di procurarsi denaro, mentre il tentativo di celare una cicatrice avrebbe rappresentato il tentativo di non essere riconosciuto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dagli agenti del IX Distretto Esposizione e dell’VIII Distretto Tor Carbone. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica di due episodi avvenuti a distanza di 24 ore nella stessa farmacia, situata nella zona Ardeatina di Roma. In entrambi i casi, l’uomo sarebbe arrivato in bicicletta intorno all’ora di pranzo, entrando nell’esercizio commerciale armato di coltello e minacciando i dipendenti per ottenere il denaro presente in cassa.

Il modus operandi: travestimenti e dettagli ricorrenti

Nel primo episodio, avvenuto il 31 luglio, il sospettato avrebbe indossato un casco nero per travisare il volto, riuscendo a sottrarre circa 700 euro prima di fuggire su una bicicletta di piccole dimensioni. Il giorno successivo, il 1 agosto, sarebbe tornato nella stessa farmacia, questa volta con abiti bianchi e una bicicletta diversa, riuscendo a impossessarsi di altri 180 euro. Nonostante i tentativi di cambiare aspetto, un particolare ha attirato l’attenzione degli investigatori: una vistosa fasciatura alla gamba, rimasta invariata in entrambe le occasioni.

Già dopo il primo intervento, gli agenti avevano recuperato il casco e il coltello presumibilmente utilizzati per la rapina. L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della farmacia si è rivelata fondamentale per collegare i due episodi e identificare il sospettato. La fasciatura alla gamba, ben visibile nelle riprese, ha rappresentato un elemento chiave per gli investigatori, che hanno così potuto restringere il campo delle ricerche.

L’identificazione del sospettato e il fermo

L’attività investigativa ha permesso di risalire a un uomo senza fissa dimora, conosciuto nella zona e solito trovare riparo in giacigli di fortuna. Durante i controlli in uno di questi rifugi, la Polizia ha rinvenuto la bicicletta utilizzata per il primo colpo, uno zaino, alcuni documenti personali e gli stessi indumenti immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Il cerchio si è chiuso pochi minuti dopo il secondo episodio, quando gli agenti hanno intercettato un uomo corrispondente alle descrizioni nei pressi di un bar della zona, ancora in sella alla bicicletta usata per la fuga.

Il controllo e la perquisizione

Sottoposto a controllo, il sospettato è stato trovato in possesso di 180 euro in contanti, ritenuti il provento della rapina appena commessa. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno inoltre scoperto, nascosto nelle parti intime, un cavalletto metallico spezzato. Ulteriori accertamenti hanno chiarito anche il motivo della fasciatura: sotto la benda bianca, l’uomo celava una vistosa cicatrice sul polpaccio, probabilmente per rendere meno riconoscibile quel tratto distintivo, dato che era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le misure adottate e la situazione giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, per il cinquantanovenne è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Conclusioni

Il caso delle due rapine aggravate in Roma rappresenta un esempio di come la sinergia tra indagini tradizionali e strumenti tecnologici, come la videosorveglianza, possa risultare decisiva nella risoluzione di episodi criminosi. La vicenda mette in luce anche le difficoltà sociali di persone senza fissa dimora, spesso coinvolte in episodi di reato per necessità o per tentare di sfuggire a una situazione di marginalità. Resta ora da attendere gli sviluppi delle indagini e le decisioni della magistratura, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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