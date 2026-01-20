Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere a Massarosa (Lucca), che ha portato all’arresto di un 36enne italiano e di un cittadino romeno 32enne. I due sono stati ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni del gestore di un distributore di carburanti, avvenuta lo scorso autunno in via Montramito. Le accuse comprendono anche il reato di ricettazione, per aver utilizzato veicoli rubati durante l’azione criminosa.

Le indagini dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione si è conclusa dopo una lunga attività investigativa. I militari della Stazione di Massarosa hanno lavorato per mesi per ricostruire i movimenti dei due sospettati prima e dopo il reato. Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di identificare con precisione i responsabili.

La rapina al distributore di carburanti

La rapina è stata commessa lo scorso autunno ai danni del gestore di un distributore di carburanti situato in via Montramito, nel comune di Massarosa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, hanno agito armati di pistola. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, pari a oltre 2.000 euro. L’azione è stata rapida e ben organizzata, segno di una certa esperienza nel settore dei reati predatori.

Veicoli rubati per compiere il colpo

Un elemento aggravante emerso nel corso delle indagini riguarda l’utilizzo di mezzi rubati. Per mettere a segno la rapina, i due indagati si sono serviti di un’autovettura e di uno scooter risultati provento di furto. Questo ha portato all’aggiunta dell’accusa di ricettazione nei loro confronti. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare sia i veicoli utilizzati sia l’arma impiegata durante il colpo, oltre agli indumenti indossati dai malviventi.

Riscontri e provvedimenti restrittivi

I riscontri raccolti dai Carabinieri sono stati sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Lucca, che li ha ritenuti “precisi e concordanti”. Sulla base di queste evidenze, il G.I.P. del Tribunale di Lucca ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sospettati. L’operazione ha rappresentato un importante risultato per le forze dell’ordine impegnate nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

Un ulteriore furto attribuito al cittadino romeno

Nel corso delle indagini è emerso anche un altro episodio criminoso. Al cittadino romeno 32enne è stata attribuita la responsabilità di un furto perpetrato all’interno di un’abitazione situata nel comune di Massarosa. Questo ulteriore reato si aggiunge alle accuse già contestate e rafforza il quadro indiziario a suo carico.

