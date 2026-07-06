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Fermato un cittadino serbo per rapina aggravata ai danni della titolare di un bar: la donna è stata minacciata con un coltello e costretta a consegnare l’incasso. L’arresto è avvenuto a Vicenza nel pomeriggio di ieri, dopo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine che hanno recuperato quasi tutto il denaro sottratto.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando la Sala Operativa della Questura di Vicenza ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina appena avvenuta in un bar di Via Lanza. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente, trovando la vittima in stato di shock e avviando immediatamente le indagini per individuare il responsabile.

L’azione criminale si è svolta intorno alle 14.15, quando un uomo, identificato come cittadino serbo e cliente abituale del locale, ha fatto irruzione nel bar e, armato di coltello, ha minacciato la titolare. Sotto la minaccia dell’arma, la donna è stata costretta a consegnare l’incasso della giornata. La figlia della vittima, presente al momento dei fatti, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’aggressore, risultata fondamentale per le successive ricerche.

Le indagini e l’arresto

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, la Polizia ha potuto ricostruire la dinamica della rapina e individuare la direzione di fuga del sospettato. Le ricerche sono scattate immediatamente e, a soli dieci minuti dalla segnalazione, gli agenti hanno rintracciato l’uomo in Strada delle Cattane. Sottoposto a perquisizione, il cittadino serbo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con manico nero, corrispondente a quello utilizzato per minacciare la vittima.

Il recupero degli strumenti offensivi

Nel corso delle attività di polizia, il sospettato ha lasciato intendere di essersi già disfatto del denaro sottratto, sostenendo che non sarebbe stato possibile recuperarlo. Parallelamente agli accertamenti svolti in Questura, una seconda pattuglia ha effettuato verifiche nei pressi dell’abitazione dell’uomo. In questa circostanza sono stati rinvenuti ulteriori strumenti offensivi riconducibili al sospettato, tra cui alcuni coltelli, uno storditore elettrico e un tirapugni.

La denuncia della vittima

La titolare del bar ha formalizzato la denuncia presso la Questura, raccontando di essere stata minacciata con il coltello e costretta a consegnare tutto il denaro custodito nel locale. Secondo quanto riferito dalla donna, l’uomo avrebbe puntato l’arma contro di lei, intimandole di consegnare l’incasso e minacciandola di morte nel caso avesse opposto resistenza o avvisato le forze dell’ordine.

Il ritrovamento del denaro

La determinazione investigativa e la capacità di dialogo degli agenti hanno permesso di ottenere informazioni utili per localizzare il denaro sottratto. Gli operatori hanno accompagnato il sospettato nei pressi della sua abitazione, dove, in un’area verde adiacente, hanno rinvenuto un contenitore in vetro sotterrato sotto un blocco di cemento. All’interno sono stati trovati 4.950 euro in contanti, suddivisi in 99 banconote da 50 euro. La somma è stata riconosciuta dalla vittima e immediatamente restituita, consentendo di recuperare una parte significativa del bottino.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce dei gravi elementi raccolti, il cittadino serbo è stato arrestato per il reato di rapina aggravata e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Vicenza, che ha assunto la direzione delle ulteriori attività investigative.

IPA