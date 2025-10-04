Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ieri mattina nel centro storico di Campobasso: un giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Squadra Mobile dopo aver minacciato con un coltello un uomo e avergli sottratto il portafogli. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti e individuato il responsabile, trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La fonte della notizia e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 3 ottobre si è consumata una rapina nel cuore del centro storico di Campobasso. Un uomo, mentre si trovava in zona, è stato avvicinato da un giovane solo parzialmente travisato. Quest’ultimo, armato di un grosso coltello, ha minacciato la vittima costringendola a consegnare il denaro che aveva con sé, pari a 200 euro. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, già allertati da precedenti episodi simili.

L’intervento della Squadra Mobile

Appena ricevuta la segnalazione, la Squadra Mobile si è attivata perlustrando l’area interessata dalla rapina. Gli agenti hanno individuato il punto in cui il malvivente aveva abbandonato sia il coltello utilizzato per la minaccia sia il berretto indossato durante l’azione criminosa. Attraverso un’accurata analisi del percorso di fuga, i poliziotti sono riusciti a raccogliere elementi utili per risalire all’identità del responsabile.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

Le indagini si sono concentrate su un giovane di Campobasso di circa 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati analoghi e in materia di stupefacenti. La sua presenza in zona e il modus operandi hanno rafforzato i sospetti degli investigatori, che hanno intensificato le ricerche nei luoghi frequentati dal sospettato.

La cattura al terminal degli autobus

Nel corso delle ricerche, la Squadra Mobile ha localizzato il giovane presso il terminal cittadino degli autobus, mentre attendeva un pullman diretto a Termoli. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando il sospettato prima che potesse lasciare la città. Condotto negli uffici della Questura, il giovane è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore della rapina subita poche ore prima.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di riconoscimento, è scattato l’arresto del giovane, che è stato trasferito presso il carcere di Campobasso su disposizione del Pubblico Ministero di turno. L’indagato resta ora in attesa dell’udienza di convalida, che dovrà stabilire le misure cautelari da applicare nei suoi confronti. L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro storico cittadino e sulla necessità di un costante presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine.

