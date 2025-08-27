Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Roma per un episodio avvenuto domenica mattina in una parrocchia di Via Populonia, dove un uomo di 69 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per furto e rapina impropria. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe approfittato della funzione religiosa per derubare una fedele e poi utilizzare le carte di credito sottratte per compiere acquisti in vari esercizi commerciali della zona.

La dinamica del furto in chiesa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante la celebrazione della messa domenicale. Un uomo di 69 anni, originario della Puglia, si è seduto tra i banchi della chiesa, osservando attentamente i presenti. Dopo aver individuato una donna seduta con il marito, ha atteso un momento di raccoglimento per sfilare la borsa alla vittima, agendo con destrezza e senza destare sospetti tra i fedeli.

Il furto scoperto e la reazione della coppia

Al termine della funzione, la coppia si è accorta del furto. Sul telefono della donna erano già arrivati diversi avvisi di pagamento relativi a transazioni effettuate con la carta appena sottratta. Senza perdersi d’animo, marito e moglie hanno deciso di agire immediatamente, sfruttando il tracciamento in tempo reale delle spese per localizzare il responsabile.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Seguendo le notifiche delle transazioni, la coppia è riuscita a intercettare il ladro all’uscita di un supermercato della zona, proprio mentre arrivava il terzo avviso di acquisto. Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato la fuga, gettando il portafogli ormai svuotato in un cassonetto e dirigendosi verso Piazza Galeria. Durante la fuga, il sospettato ha cercato di ostacolare i suoi inseguitori lanciando contro di loro bottiglie di vetro e un sampietrino, nel tentativo di guadagnare terreno e far perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La coppia non si è arresa e, dopo aver contattato il NUE 112, ha continuato a seguire il ladro, rimanendo in costante comunicazione con la sala operativa della Questura. La fuga si è conclusa nei pressi del sottopassaggio di via Marco Polo, dove le pattuglie della Polizia di Stato sono riuscite a bloccare l’uomo. Al momento dell’arresto, il sospettato aveva ancora con sé alcune pietre e frammenti di vetro raccolti durante la corsa.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti hanno ricostruito il percorso seguito dal ladro grazie alle transazioni effettuate nei vari esercizi commerciali e alle immagini di videosorveglianza che lo hanno immortalato in flagranza di reato. In pochi minuti, l’uomo aveva già speso oltre 200 euro in sigarette e generi alimentari, utilizzando le carte di credito sottratte alla vittima.

I precedenti e la posizione giudiziaria dell’arrestato

Il sessantanovenne, già destinatario di due ordini di rintraccio per reati analoghi – l’ultimo dei quali risalente a solo un mese fa – e già colpito da un avviso orale emesso dal Questore di Roma nel maggio scorso, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e indebito utilizzo di carte di credito. L’arresto è stato convalidato ieri mattina dall’Autorità Giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio.

Le precisazioni sulla fase processuale

Per completezza, la Polizia di Stato ha precisato che le informazioni e le evidenze investigative descritte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, la presunzione di innocenza rimane valida fino a eventuale sentenza definitiva nei confronti dell’indagato.

Il contesto e le reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i fedeli della parrocchia di Via Populonia, che si sono trovati spettatori involontari di un furto consumato durante una funzione religiosa. La prontezza della coppia derubata e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di assicurare il responsabile alla giustizia in tempi rapidi. La vicenda mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrasto ai reati predatori, soprattutto in contesti considerati sicuri come i luoghi di culto.

Conclusioni

L’arresto del sessantanovenne rappresenta un esempio di come la sinergia tra tecnologia, senso civico e operatività delle forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità urbana. In attesa degli sviluppi processuali, la comunità di Roma resta in allerta, confidando nella giustizia e nella prevenzione di episodi simili in futuro.

