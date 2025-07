Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Roma. Rapina impropria e tentata fuga sono le accuse a carico di due uomini, fermati mentre saccheggiavano auto in sosta nella zona del Colosseo nella serata di ieri. L’intervento è stato reso necessario per contrastare una serie di furti ai danni di veicoli di turisti, messi a segno con l’uso di punte di trapano. L’azione è stata condotta dagli agenti del VII Distretto San Giovanni, che hanno intercettato i sospetti durante un pattugliamento mirato.

Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti è stata attirata dai movimenti sospetti di una Volkswagen che si muoveva a singhiozzo tra le auto parcheggiate nella zona del Colosseo. I due occupanti, pronti ad agire, si fermavano ripetutamente accanto ai veicoli dei turisti, osservando con attenzione l’interno delle auto e scegliendo con cura i loro obiettivi.

L’azione criminale e il tentativo di fuga

Il blitz è scattato in Via Celimontana, dove i due uomini sono stati visti scendere dall’auto armati di una punta di trapano. In pochi istanti hanno infranto il vetro posteriore di un veicolo parcheggiato, riuscendo così a introdursi nell’abitacolo. Una volta all’interno, hanno saccheggiato tutto ciò che hanno trovato, caricando la refurtiva nel portabagagli della loro vettura.

Quando gli agenti hanno intimato l’alt, i due non hanno esitato a tentare la fuga: hanno inserito la retromarcia e si sono lanciati in una rocambolesca corsa contromano tra le vie del centro, nel tentativo di seminare le forze dell’ordine.

L’inseguimento e l’arresto

L’inseguimento si è concluso in Viale Manzoni, dove un improvviso malfunzionamento dell’auto dei fuggitivi ha messo fine alla corsa. I due hanno allora abbandonato il veicolo e hanno cercato di confondersi tra i clienti di un centro sportivo della zona. Tuttavia, il loro tentativo di mimetizzarsi è stato vanificato dall’arrivo di altre pattuglie della Polizia di Stato, che hanno circondato l’area e bloccato ogni via di fuga.

La perquisizione immediata dell’auto ha permesso agli agenti di recuperare il bottino del cosiddetto “trasloco furtivo”: una borsa, un beauty case e due valigie, una delle quali piena di monili in oro e un orologio di valore. Nelle tasche dei pantaloni dei due arrestati sono state trovate le punte di trapano utilizzate per forzare i veicoli e alcune banconote di valuta straniera, ritenute provento dell’attività illecita.

La refurtiva restituita ai legittimi proprietari

Grazie alla tempestività dell’intervento, la refurtiva è stata riconsegnata a una coppia di turisti svizzeri, che erano completamente ignari di quanto accaduto alle loro spalle. L’episodio ha messo in luce ancora una volta la vulnerabilità dei veicoli dei visitatori stranieri, spesso presi di mira da bande specializzate in furti e rapine nelle zone più frequentate della città.

Le misure cautelari e le indagini in corso

L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per i due uomini la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Si precisa che le evidenze raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Il fenomeno dei furti ai danni dei turisti

Negli ultimi anni, la zona del Colosseo e le aree limitrofe sono state spesso teatro di furti ai danni di turisti, con bande che agiscono in modo organizzato e utilizzano strumenti come punte di trapano per forzare i veicoli in pochi secondi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e i pattugliamenti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, per prevenire e contrastare questi episodi.

La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, come il VII Distretto San Giovanni, si è rivelata fondamentale per individuare e fermare i responsabili di questi reati. L’operazione conclusa ieri rappresenta un esempio di efficacia e tempestività nell’azione di contrasto alla criminalità predatoria nel centro storico di Roma.

