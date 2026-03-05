Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Milano, dove un cittadino egiziano di 18 anni è stato ritenuto responsabile dello strappo di due collanine ai danni di un giovane italiano. L’episodio è avvenuto il 27 febbraio 2026 presso il mezzanino della metropolitana MM2 Loreto, mentre il fermo è stato eseguito il 4 marzo nei pressi della stazione Centrale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato condotto presso la Casa Circondariale Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di lunedì 27 febbraio 2026, intorno alle 21:15, gli agenti della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si trovavano sulla banchina della fermata MM2 “Centrale”.

Un cittadino italiano di 30 anni si è avvicinato agli agenti per denunciare di essere stato vittima di una rapina poco prima, nei pressi del mezzanino della fermata MM2 Loreto.

La dinamica della rapina

Secondo quanto riferito dalla vittima, un giovane si è avvicinato e, con un gesto rapido, ha afferrato le due collane che portava al collo, tentando di impossessarsene. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale il malvivente è riuscito a strappare le collane e a fuggire verso l’esterno della fermata.

Il 30enne ha riportato dolore alla mano destra e alcune escoriazioni al collo, ma ha rifiutato le cure mediche offerte dagli agenti intervenuti.

L’identificazione e il fermo del sospettato

Gli investigatori della 6° Sezione della Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella fermata della metropolitana.

Grazie a queste riprese è stato possibile identificare il presunto autore della rapina in un cittadino egiziano di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’arresto nei pressi della stazione Centrale

Il 4 marzo gli agenti hanno rintracciato il giovane nei pressi della stazione Centrale di Milano e lo hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto.

Dopo gli accertamenti di rito il 18enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive valutazioni.

Precedenti e situazione dell’indagato

L’uomo fermato risulta irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura, che dovrà valutare le responsabilità e le eventuali misure cautelari da adottare nei suoi confronti.

