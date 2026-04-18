Rapina nella villa di Alberto Filippi, l'ex senatore "preso a pugni e pistola puntata contro": il racconto

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Dopo il sequestro e la rapina nella sua villa, l’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato visitato al Pronto Soccorso. Di ritorno dall’ospedale, l’imprenditore vicentino ha raccontato lo shock subito. L’uomo ha detto di essere stato picchiato in giardino quando è rientrato con l’auto e costretto ad aprire la porta di casa sotto la minaccia di una pistola puntata in faccia.

Alberto Filippi: “Preso a pugni”

Al Corriere della Sera, Alberto Filippi ha spiegato di essere rientrato in casa attorno alle 23, al termine di una cena.

“Sono sbucati all’improvviso e mi hanno aggredito da dietro, erano già dentro il giardino. Prima mi hanno riempito di pugni”, ha raccontato l’imprenditore.

I banditi hanno poi armato una pistola “e me l’hanno puntata in mezzo agli occhi: lì mi hanno obbligato ad aprire la porta”.

ANSA

L’ex senatore è stato tenuto sotto sequestro per circa un’ora, “da una persona che aveva un lungo cacciavite posato sul mio addome”. La moglie e le figlie di 10 e 13 anni sono invece state bloccate da altri due malviventi in camera da letto.

La paura dell’ex senatore e della famiglia

Filippi è provato e ha dolore alla schiena e alle mani. “Al pronto soccorso credo mi abbiano dato dieci giorni di prognosi, ma se devo essere sincero il referto l’ha letto il mio avvocato”, ha riferito.

L’imprenditore è sotto shock per l’accaduto e ha affermato che “sicuramente ora non sarà più come prima. Dovrò convivere con la paura, controllare sempre l’allarme. Sono cose che ti segnano”.

Anche la moglie e le figlie sono scioccate, ma l’ex senatore ha confidato che “hanno dimostrato di essere veramente una grandissima famiglia Filippi, con gli attributi e le spalle larghe”.

Monica, la consorte di Alberto Filippi, ha confermato che è stata “un’ora terribile” ma è positiva perché almeno a lei e alle bambine “non ci hanno fatto male”.

Le indagini sulla rapina

L’ex senatore ha spiegato che i rapinatori hanno chiesto dove fossero determinati oggetti di valore e che siano riusciti a razziare tra “i due milioni e mezzo e i tre milioni di euro” di beni.

Alla domanda se ritenga che possa essersi trattato di un colpo organizzato, Filippi ha risposto che lascia “fare ogni tipo di valutazione ai carabinieri che stanno seguendo la cosa e che sono venuti immediatamente”.

L’imprenditore ha poi avvertito anche il suo avvocato che lo ha accompagnato al Pronto Soccorso. Riguardo alle indagini, spera che le forze dell’ordine riescano presto a individuare i banditi che sono entrati in casa, magari anche grazie alle numerose telecamere interne.

“Credo non lo sapessero nemmeno i malviventi, ma qui in giro sono pieno di telecamere, anche nascoste. Potrebbero dare una grossa mano”, ha rivelato Filippi.