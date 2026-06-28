Rapina nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi affittata a turisti, colpo da mezzo milione di euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un piano ben articolato quello della banda di ladri per mettere a segno un colpo in una delle proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Sono entrati in azione nella notte a Vittoria Apuana, approfittando dell’assenza degli inquilini, una famiglia americana che aveva preso in affitto la villa per le vacanze estive. Il bottino, composto da beni di valore, è in corso di quantificazione ma le prime stime delineano un danno economico ingente.

Il furto nella villa di Andrea Bocelli

I malviventi, secondo quanto ricostruito inizialmente e riportato da Il Tirreno, si sarebbero introdotti nella struttura in una fascia oraria compresa tra le 21 e la mezzanotte, mentre gli ospiti si trovavano fuori casa per la serata.

Una volta dentro, la banda ha rovistato nelle stanze portando via gioielli, orologi preziosi, denaro contante e borse di lusso.

Sebbene la cifra esatta sia ancora da quantificare con precisione, le prime stime indicano che il valore complessivo della refurtiva potrebbe sfiorare i 500 mila euro.

Le indagini e i sistemi di sicurezza

I carabinieri hanno avviato tempestivamente i rilievi all’interno della proprietà per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Dalle prime verifiche è emerso che, al momento dell’intrusione, la villa non sarebbe stata chiusa in modo adeguato. Un altro dettaglio rilevante per le indagini riguarda l’impianto di allarme, che non risultava inserito al momento del colpo, facilitando così l’azione dei ladri.

Gli inquirenti stanno ora analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire i movimenti della banda.

Lappello del sindaco

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, che ha espresso il proprio dispiacere confermando piena fiducia nelle forze dell’ordine, ma ha anche sottolineato gli sforzi già compiuti dall’amministrazione sul fronte della sicurezza territoriale: “Come Comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo”.

Spiega che hanno assunto 20 nuovi agenti di polizia locale, inserito due pattuglie extra di guardie giurate girano nel centro del paese monitorando la zona. Inoltre ci sono 140 telecamere in 9 chilometri di territorio e sono in procinto di installarne altre 26 nuove.

“Abbiamo chiesto rinforzi al Ministero e stiamo già pagando vitto e alloggio alle unità delle forze dell’ordine che sono arrivate per l’estate”, ha spiegato. Poi Per lancia un appello: “Si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto”.