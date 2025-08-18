Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e una banda smantellata è il bilancio di un’operazione della Squadra mobile che ha colpito una serie di rapine in abitazione ai danni di anziani. L’azione è stata condotta nella notte del 10 agosto a Padova, dove tre uomini sono stati fermati con l’accusa di aver aggredito una coppia di ultrasettantenni nella loro casa. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i sospettati sono stati individuati grazie a un’indagine lampo che ha permesso di collegarli a diversi episodi criminali nella zona.

La dinamica della rapina: violenza e paura nella notte

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte del 10 agosto si è trasformata in un incubo per una coppia di anziani residenti a Padova. Tre individui, con il volto coperto, si sono introdotti nell’abitazione con l’intenzione di compiere un furto. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando i proprietari hanno sorpreso i malviventi. I criminali hanno reagito con estrema violenza, colpendo il marito con un piede di porco e continuando a infierire con calci mentre era a terra. Per impedire alle vittime di chiedere aiuto, i tre hanno sottratto i loro telefoni cellulari, isolandoli dal mondo esterno.

Il bottino e la fuga: tentativo fallito di scassinare la cassaforte

Dopo aver neutralizzato la coppia, i malviventi hanno cercato di forzare una piccola cassaforte utilizzando una sega a mola. Il tentativo, però, non ha avuto successo e i tre si sono dovuti accontentare dei telefoni e di pochi preziosi trovati nell’appartamento. Il colpo, seppur violento, non ha fruttato quanto sperato dai criminali, che si sono dati alla fuga lasciando dietro di sé segni evidenti della loro efferatezza.

Le indagini: identificazione e blitz della Squadra mobile

Ricevuta la denuncia, gli agenti della Squadra mobile si sono immediatamente attivati. Le indagini hanno permesso di individuare tre uomini la cui corporatura e comportamenti corrispondevano perfettamente agli autori della rapina. È così scattato un blitz nell’abitazione dove i sospettati dimoravano. Durante l’operazione, i poliziotti hanno trovato altri due uomini che dormivano nello stesso appartamento.

La perquisizione: refurtiva e strumenti da scasso recuperati

La successiva perquisizione ha portato alla luce numerosi oggetti riconducibili ai reati commessi: borse, gioielli e denaro per un valore di 15mila euro, oltre a una sega a mola e un piede di porco identici a quelli utilizzati nella rapina. Sono stati inoltre rinvenuti guanti da lavoro, ricetrasmittenti, torce, cacciaviti e gli abiti indossati dai tre la notte dell’aggressione. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova delle attività criminali della banda.

Le conseguenze: arresti e denunce

Per i tre criminali sono scattate le manette. Gli altri due uomini, un 27enne e un 28enne di origine albanese, incensurati e senza fissa dimora, sono risultati essere arrivati in Italia solo il giorno precedente al controllo, probabilmente per unirsi alla banda e partecipare ad altri furti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per concorso in furto in alloggio e ricettazione, e immediatamente espulsi dal territorio nazionale.

Le indagini proseguono: focus su furti e rapine in città e provincia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra mobile non si è fermata agli arresti. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire tutti i furti e le rapine commessi nelle ultime settimane dalle persone indagate a Padova e provincia. L’obiettivo è raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini e risalire ai canali di riciclaggio della refurtiva, per smantellare definitivamente la rete criminale che ha seminato paura tra i cittadini.

