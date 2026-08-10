Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino egiziano di 27 anni per rapina aggravata ai danni di un uomo di 86 anni a Milano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di rapina e furto con strappo ad anziani, è stato individuato e bloccato grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

I fatti: la rapina in via Pezzotti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fermo è stato eseguito sabato 8 agosto a seguito di una rapida attività investigativa avviata dopo la rapina avvenuta due giorni prima.

Giovedì 6 agosto, poco dopo le 12, l’equipaggio in moto “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuto in via Pezzotti, dove era stata segnalata una rapina ai danni di un uomo di 86 anni. L’anziano, che stava passeggiando con la moglie, è stato improvvisamente aggredito da un giovane straniero. Quest’ultimo lo ha afferrato per il collo, scaraventandolo a terra, e gli ha strappato una collanina in oro giallo prima di fuggire verso via Antonini.

Nonostante la violenza subita, la vittima ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo aver ricevuto le prime cure sul posto. Ha comunque fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’aggressore, elemento che si è rivelato fondamentale per le indagini.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

Gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile di Milano, intervenuti insieme ai colleghi delle Nibbio, hanno subito avviato le indagini. Visionando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona della rapina, sono riusciti a estrapolare il volto dell’autore del reato.

La ricerca si è concentrata nei pressi di via Pezzotti, dove sabato pomeriggio, poco dopo le 16, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un individuo che osservava con attenzione gli anziani all’ingresso e all’uscita dalla chiesa parrocchiale. L’uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, è stato fermato per un controllo.

Durante l’identificazione, il sospettato ha cercato sul proprio cellulare l’immagine di un documento di identità. Scorrendo le fotografie, i poliziotti hanno notato una foto in cui il giovane indossava gli stessi abiti e accessori del giorno della rapina. Questo particolare ha confermato i sospetti degli agenti, che hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti del 27enne egiziano.

L’uomo è stato quindi condotto presso la casa circondariale “Di Cataldo”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Precedenti e modalità dell’azione criminale

L’arrestato risulta avere precedenti per rapina e furto con strappo ai danni di persone anziane. Il modus operandi, anche in questo caso, ha visto la scelta di una vittima vulnerabile e l’uso della forza per sottrarre un oggetto di valore. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine e la collaborazione della vittima hanno permesso di identificare e fermare il responsabile in tempi brevi.

IPA