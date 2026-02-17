Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il titolare di un bar con una pistola giocattolo per farsi consegnare l’incasso. L’arresto è stato eseguito dopo un’attenta indagine della Polizia, aggravata da precedenti e da episodi di maltrattamento in famiglia.

Rapina aggravata a Nardò

L’operazione è scattata il 12 febbraio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, appartenenti alla Questura di Lecce, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni residente in città.

L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata a mano armata, in seguito a un episodio avvenuto il 24 gennaio.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 24 gennaio scorso il sospettato avrebbe fatto irruzione in un bar di Nardò. Armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso ha minacciato il titolare dell’esercizio, costringendolo a consegnare l’incasso giornaliero pari a circa 300 euro.

Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga a bordo di un motociclo, facendo perdere le proprie tracce.

L’attività investigativa

L’immediata risposta degli agenti ha permesso di avviare un’attività investigativa accurata basata sull’ascolto della vittima e dei testimoni presenti al momento della rapina.

Gli inquirenti hanno inoltre analizzato in modo dettagliato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati sia nel bar che lungo le vie di arrivo e fuga del malvivente. Grazie a questi elementi, è stato possibile individuare un sospettato.

La perquisizione e il sequestro

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e al sequestro della pistola giocattolo utilizzata durante la rapina, del motociclo impiegato per la fuga e degli indumenti indossati dall’uomo nel corso del colpo. Questi riscontri hanno rafforzato il quadro indiziario a carico del sospettato.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato all’emissione di un provvedimento cautelare, aggravato dalla recidiva infra-quinquennale dell’indagato. La posizione dell’uomo si è ulteriormente aggravata a causa di condotte di maltrattamento nei confronti del padre, finalizzate a ottenere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Al termine degli adempimenti di rito il 42enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Lecce, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento penale.

