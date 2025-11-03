Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato a Roma un uomo di 33 anni di origini marocchine per rapina e aggressione ai danni di un senzatetto: in meno di 24 ore avrebbe tentato due colpi nello stesso luogo, riuscendo la prima volta a sottrarre denaro e scarpe alla vittima. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato grazie alla descrizione fornita dalla persona offesa.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è consumato nei pressi di Porta San Lorenzo, all’angolo con via Pretoriano, a Roma. Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici per reati contro il patrimonio, ha preso di mira un senzatetto, colpendolo due volte in meno di 24 ore.

Il primo colpo: denaro e scarpe sottratti

Il primo episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. L’aggressore ha sorpreso la vittima mentre dormiva nel suo giaciglio di fortuna e, dopo averlo aggredito, è riuscito a sottrargli 20 euro e le scarpe che indossava. Il senzatetto, colto di sorpresa, non ha potuto opporre resistenza e si è visto privato dei pochi averi che possedeva.

Il secondo tentativo e la fuga

Non soddisfatto del primo furto, il giorno successivo, alla stessa ora, il malvivente è tornato nello stesso punto per tentare un nuovo colpo. Questa volta, però, il tentativo è fallito: la vittima è riuscita a sottrarsi e l’aggressore si è dato alla fuga senza riuscire a portare via nulla.

L’arresto grazie alla descrizione della vittima

Poche ore dopo il secondo tentativo di rapina, la vittima si è recata presso il Commissariato di P.S. Viminale per denunciare quanto accaduto. Grazie alla dettagliata descrizione fornita, gli agenti del VII Distretto San Giovanni sono riusciti a rintracciare l’uomo mentre camminava in via Marsala. Al momento del controllo, il sospettato era privo di documenti e ha mostrato subito segni di insofferenza, tentando di divincolarsi dagli agenti. Tuttavia, è stato bloccato e condotto negli uffici del Commissariato, dove la vittima lo ha riconosciuto senza esitazione.

