Rapina un giovane e lo minaccia con una pistola giocattolo a Ravenna, arrestato un 48enne
Un 48enne è stato fermato dopo la segnalazione di un giovane: avrebbe sottratto 50 euro minacciandolo con un’arma.
Un 48enne è stato fermato a Ravenna e arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Poco prima avrebbe minacciato un giovane con un’arma e gli avrebbe sottratto 50 euro.
La segnalazione al 112 a Ravenna
L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna è scattato dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 fatta dal ragazzo, di 26 anni e di origini straniere.
In base alla prima ricostruzione, l’indagato lo avrebbe avvicinato in una piazza del centro storico e, sotto la minaccia di un’arma, si sarebbe fatto consegnare il denaro prima di allontanarsi.
Il fermo e il denaro restituito
La Centrale Operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie. Dopo aver raccolto gli elementi utili e la descrizione del sospettato, i militari hanno cercato l’uomo nelle strade vicine e lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo.
La perquisizione personale ha permesso di trovare una pistola giocattolo, al cui interno era inserita una bomboletta di spray urticante al peperoncino, oltre alla banconota da 50 euro appena sottratta. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario.
La posizione dell’indagato
L’uomo, cittadino italiano di 48 anni, residente in zona e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto per rapina aggravata.
È stato trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.