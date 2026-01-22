Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato fermato dopo una tentata rapina ai danni di un minorenne e una successiva aggressione al padre della vittima. L’episodio si è verificato lo scorso 16 gennaio in Via Cadore, a Vercelli, dove il pronto intervento della Polizia ha permesso di bloccare il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili.

Tentata rapina a Vercelli

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino che aveva assistito all’accaduto e aveva deciso di inseguire personalmente il presunto autore della tentata rapina.

Nel pomeriggio del 16 gennaio, intorno alle 17:30, il figlio diciassettenne del segnalante si trovava nei pressi del cavalcavia ferroviario di Vercelli quando è stato avvicinato da un uomo con un pretesto. Improvvisamente il ragazzo è stato aggredito fisicamente e scaraventato a terra.

L’aggressore ha tentato di strappargli il marsupio ma il giovane, dopo un attimo di smarrimento, ha reagito dando vita a una violenta colluttazione. Durante la lotta l’uomo ha stretto la tracolla del marsupio attorno al collo del ragazzo, cercando con forza di spingerlo giù dal cavalcavia. Solo quando la tracolla si è spezzata il minorenne è riuscito a liberarsi e a fuggire verso casa.

L’inseguimento e il secondo tentativo di aggressione

Nonostante la fuga del ragazzo il malintenzionato non si è arreso e lo ha inseguito fino all’ingresso dell’abitazione, dove ha tentato una nuova aggressione nel vano scale. In quel momento è intervenuto il padre del giovane, che ha affrontato l’aggressore in una seconda colluttazione.

Solo a quel punto l’uomo si è dato alla fuga inseguito dal genitore che, nel frattempo, aveva allertato il 112 e mantenuto il contatto telefonico con la sala operativa della Questura fornendo dettagli utili per l’intervento della Squadra Volante.

L’arresto e la resistenza agli agenti

Il tempestivo arrivo degli agenti ha permesso di individuare rapidamente il sospetto, che stava tentando di allontanarsi in bicicletta. Nel tentativo di sottrarsi alla cattura l’uomo ha compiuto manovre pericolose, cadendo a terra.

Nonostante la caduta ha cercato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione durante la quale ha opposto una strenua resistenza.

Le indagini e i precedenti dell’arrestato

Le indagini svolte nell’immediato hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda e di accertare la responsabilità dell’uomo, che è stato arrestato per tentata rapina e denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso della perquisizione,gli agenti hanno trovato nello zaino dell’arrestato un coltello da cucina di grosse dimensioni, motivo per cui è stato deferito anche per il possesso ingiustificato di arma.

L’uomo risulta avere numerosi precedenti di polizia anche per reati analoghi. In particolare, nella notte di Capodanno era stato denunciato per un episodio di danneggiamento alle vetrate della stazione ferroviaria locale avvenuto mediante il lancio di pietre.

All’esito del giudizio di convalida l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Vercelli.

