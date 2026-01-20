Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia. Il soggetto, 20 anni, è stato fermato dopo aver aggredito un tabaccaio in centro città. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato individuato e bloccato poco dopo il colpo grazie all’intervento tempestivo degli agenti e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Aggressione in centro a Brescia

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una richiesta di intervento urgente è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza 112 NUE. La segnalazione riguardava una rapina in atto presso una tabaccheria situata in Via Zamboni, nel centro cittadino di Brescia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il giovane, un cittadino italiano di 20 anni nato a Gavardo e residente in provincia, è entrato nell’esercizio commerciale impugnando una pistola – poi risultata essere un giocattolo – e ha minacciato il titolare intimandogli di consegnare il denaro presente in cassa. Alla reazione del tabaccaio è seguita una violenta colluttazione durante la quale il rapinatore ha colpito ripetutamente la vittima alla testa con il calcio dell’arma, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.

La fuga e l’arresto

Dopo aver afferrato alcune banconote per un totale di circa 1000 euro il malvivente si è dato alla fuga a piedi. Gli agenti della Squadra Mobile, giunti rapidamente sul posto, hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interna riuscendo così a riconoscere il responsabile. Poco dopo il giovane è stato rintracciato e bloccato all’interno di un’abitazione, dove è stato tratto in arresto per rapina aggravata in flagranza di reato.

Il profilo del rapinatore

L’arrestato, già destinatario della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, aveva a proprio carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le misure di prevenzione e le dichiarazioni del Questore

Alla luce della gravità dell’episodio il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha avviato le procedure per la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del giovane.

Il Questore ha sottolineato come questo episodio, particolarmente grave per le modalità e il livello di violenza impiegato, confermi l’importanza dell’azione investigativa della Polizia di Stato.

