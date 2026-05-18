Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina impropria aggravata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte in Bologna. Un cittadino egiziano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo aver aggredito un uomo originario del Bangladesh per sottrargli il telefono cellulare.

Tentata rapina a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Enrico Mattei, dove una segnalazione alla linea d’emergenza ha richiesto l’intervento degli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La chiamata riferiva di una violenta colluttazione in corso tra due uomini.

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno trovato i due uomini ancora coinvolti nella lite. Gli operatori hanno immediatamente separato i contendenti, riuscendo a bloccare l’aggressore che tentava di sottrarsi all’arresto. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un cittadino nato in Bangladesh, è stata avvicinata alle spalle dal cittadino egiziano che gli ha strappato con forza il telefono cellulare dalle mani, tentando poi la fuga.

La fuga e il tentativo di aggressione armata

Il fuggitivo è stato inseguito dalla vittima e da un suo conoscente. Durante la fuga, l’aggressore ha estratto un coltello e ha sferrato più fendenti all’indirizzo dell’uomo, mirando all’addome. Fortunatamente, nessun colpo è andato a segno e la vittima non ha riportato ferite.

Al termine degli accertamenti svolti presso gli uffici della Questura, l’autore della tentata rapina è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale, dove rimane in attesa della convalida dell’arresto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti all’autorità giudiziaria.

Il contesto e le reazioni

L’episodio, avvenuto nella zona di via Enrico Mattei a Bologna, ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine e al rapido arresto del responsabile.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della tempestività della segnalazione, che ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima e di assicurare alla giustizia l’autore del reato.

IPA