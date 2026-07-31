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Un arresto per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio in via Carlo Rolando, a Genova. Un cittadino algerino di 31 anni è stato fermato dopo aver sottratto con violenza una catenina a una donna e aver aggredito il marito della vittima con uno spray urticante.

La dinamica dei fatti a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 18.35 di ieri, quando una volante dell’UPGSP, impegnata in un servizio di controllo del territorio in piazza Montano, ha notato un gruppo di persone in via Carlo Rolando che indicavano l’autore di un furto appena commesso.

Gli agenti sono intervenuti prontamente, trovandosi di fronte a un uomo che ha assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il sospettato ha spinto e colpito i poliziotti, cercando di fuggire.

L’aggressione con spray urticante

Dai primi accertamenti è emerso che, poco prima, il 31enne aveva strappato una catenina dal collo di una donna in via Carlo Rolando. La vittima, spaventata, ha subito avvisato il marito, che si trovava nelle vicinanze. L’uomo è intervenuto rapidamente, individuando il presunto autore e chiedendo la restituzione della refurtiva.

Il sospettato, invece di restituire la catenina, ha estratto uno spray urticante dalle tasche e ha colpito per tre volte il marito della vittima, provocandogli irritazione e dolore. La scena non è passata inosservata: alcuni passanti, resisi conto della situazione, sono intervenuti in aiuto dell’uomo, riuscendo a bloccare e trattenere l’aggressore fino all’arrivo della Polizia.

L’arresto e i successivi accertamenti

Gli agenti hanno fermato il 31enne e lo hanno tratto in arresto per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Dopo aver prestato soccorso alle vittime e riportato la calma, i poliziotti hanno trovato addosso all’uomo lo spray urticante utilizzato durante l’aggressione.

Per il sospetto che potesse aver ingerito la catenina sottratta, il fermato è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera. Anche in questa circostanza, il 31enne ha continuato a opporre resistenza, tentando di danneggiare un’apparecchiatura ospedaliera.

Le conseguenze e la posizione giudiziaria

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Marassi, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

La Polizia di Stato sottolinea che, come previsto dalla legge, resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’episodio avvenuto a Genova mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Il tempestivo intervento dei passanti ha permesso di bloccare l’aggressore e di evitare conseguenze ancora più gravi per le vittime.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare con le autorità per garantire la sicurezza di tutti.

IPA