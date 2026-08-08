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È stato eseguito un arresto per rapina, resistenza, violenza e danneggiamento a Como. Un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato dopo aver aggredito una donna e un ragazzo intervenuto in sua difesa, opponendo poi violenta resistenza agli agenti. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per lesioni a Pubblico Ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte in via Varese a Como. Una Volante è intervenuta a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di una donna italiana. La vittima, seduta su una panchina insieme a un amico, è stata avvicinata da uno straniero che le ha chiesto un’informazione. Approfittando della distrazione, un secondo uomo, anch’egli straniero, si è impossessato della sua borsa con un’azione repentina.

La scena non è passata inosservata: un ragazzo seduto su una panchina di fronte ha assistito all’accaduto e ha deciso di intervenire in difesa della donna. Tuttavia, il suo gesto di coraggio è stato punito con un’aggressione: uno dei due stranieri lo ha colpito con una forbice, tentando di allontanarlo. Nel frattempo, una seconda Volante della Polizia è riuscita a rintracciare uno dei responsabili poco distante dal luogo dell’accaduto, mentre il complice si è dato alla fuga, abbandonando la refurtiva che è stata recuperata e restituita alla vittima.

La reazione violenta all’arresto

Durante i controlli, il 30enne marocchino ha dato in escandescenze, prima inveendo verbalmente e poi passando all’aggressione fisica nei confronti degli agenti, colpendoli con calci e pugni. Gli operatori di polizia, nonostante abbiano riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni e 10 giorni, sono riusciti a bloccare l’uomo e a farlo salire sull’auto di servizio. Anche durante il tragitto verso la Questura, il fermato ha continuato a manifestare un comportamento violento, arrivando a danneggiare l’autovettura della Polizia e proseguendo con la sua condotta aggressiva anche all’interno degli uffici.

All’esito delle verifiche, il cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato trovato in possesso della forbice utilizzata nell’aggressione e di una modica quantità di sostanza stupefacente. Per questi motivi, è stato arrestato per resistenza, violenza, rapina e danneggiamento, oltre a essere denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’arrestato trasferito in carcere

Il 30enne marocchino è stato associato presso la Casa Circondariale Bassone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio ha destato particolare attenzione per la violenza e la pericolosità dimostrate durante tutte le fasi dell’intervento, dal furto alla reazione nei confronti degli agenti.

ANSA