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È stato eseguito un arresto a Caserta, dove un giovane tunisino è stato fermato per rapina ai danni di una donna di 72 anni. L’episodio si è verificato nella mattinata del 2 ottobre, quando la vittima è stata aggredita nel centro cittadino e privata con violenza di una catenina d’oro. L’autore del gesto è stato individuato e bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento, mentre la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria.

L’aggressione e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella mattinata di ieri, 2 ottobre, quando gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Caserta sono intervenuti a seguito di una segnalazione di rapina ai danni di una donna anziana.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto responsabile, un giovane di 23 anni di nazionalità tunisina, avrebbe avvicinato la vittima, una donna di 72 anni, per poi strapparle con forza una catenina d’oro dal collo. Dopo il gesto, l’uomo si è dato immediatamente alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce tra i palazzi e le villette del quartiere centrale di Caserta.

L’inseguimento e l’arresto

Gli operatori della Polizia di Stato hanno reagito tempestivamente, predisponendo un dispositivo di ricerca e cinturando l’intera zona interessata. Il giovane è stato costantemente monitorato durante la fuga, che si è conclusa poco dopo grazie all’intervento coordinato delle forze dell’ordine. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, procedendo così al suo arresto.

Nel corso dell’operazione, la catenina d’oro sottratta alla vittima è stata recuperata dagli agenti e successivamente riconsegnata alla legittima proprietaria. Il gesto ha permesso di restituire alla donna quanto le era stato sottratto con violenza pochi minuti prima.

I precedenti e la custodia cautelare

L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato fermato per il reato di rapina. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il ventitreenne è stato condotto presso la locale casa circondariale di Caserta.

IPA