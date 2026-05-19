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Un arresto per tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella zona sud di Rimini nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Un giovane italiano è stato fermato dopo aver cercato di sottrarre una borsa a un passante e aver aggredito un agente nel tentativo di fuga.

Tentata rapina a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 3:35 quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha sorpreso il giovane mentre cercava di rubare la borsa a una persona nella zona sud della città.

Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di scappare a bordo di un motoveicolo.

Durante il tentativo di fuga, uno degli operatori di polizia ha cercato di bloccare il giovane, ma è stato investito dal mezzo. L’impatto ha fatto cadere sia l’agente che l’autore del fatto a terra. L’operatore ha riportato lesioni giudicate guaribili con prognosi di alcuni giorni.

L’arresto e i controlli successivi

Il giovane è stato immediatamente fermato dagli agenti intervenuti e condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Nel corso delle verifiche previste dal Codice della Strada, il soggetto ha rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici.

Ultimate le formalità, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’episodio, avvenuto nella zona sud di Rimini, sottolinea l’importanza dei controlli notturni delle forze dell’ordine e la prontezza degli agenti nel fronteggiare situazioni di reato e garantire la sicurezza pubblica.

IPA