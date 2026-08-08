Rapina una donna in un parco a Como e aggredisce un testimone intervenuto in soccorso, poi picchia gli agenti
A Como un 30enne marocchino è stato arrestato per rapina e violenza dopo aver aggredito agenti e passanti in via Varese.
Un arresto per rapina, resistenza, violenza e danneggiamento, questo il provvedimento eseguito nella notte a Como ai danni di un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’uomo è stato anche denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per lesioni a pubblico ufficiale.
- L'episodio a Como
- L'intervento dei passanti e l'aggressione
- La reazione violenta e il fermo
- Danneggiamenti e ulteriori accertamenti
- L'arresto e le accuse
L’episodio a Como
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte in via Varese, dove una Volante è stata chiamata a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di una donna italiana.
La vittima, seduta su una panchina insieme a un amico, è stata avvicinata da uno straniero che le ha chiesto un’informazione. Approfittando della distrazione, un secondo individuo, anch’egli straniero, si è impossessato della sua borsa.
L’intervento dei passanti e l’aggressione
Un ragazzo che si trovava su una panchina di fronte ha assistito alla scena e ha tentato di intervenire in difesa della donna. Tuttavia, è stato aggredito con una forbice da uno dei due malviventi.
Nel frattempo, una seconda Volante è riuscita a rintracciare uno dei responsabili poco distante dal luogo dell’accaduto, mentre il complice è riuscito a fuggire, abbandonando la refurtiva che è stata poi recuperata e restituita alla vittima.
La reazione violenta e il fermo
Durante i controlli, il cittadino marocchino fermato ha iniziato a inveire contro gli agenti, dapprima verbalmente e poi passando alle vie di fatto con calci e pugni.
Gli agenti, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 5 giorni e 10 giorni, sono comunque riusciti a bloccare l’uomo e a farlo salire sull’auto di servizio.
Danneggiamenti e ulteriori accertamenti
Durante il trasporto in Questura, l’uomo ha continuato nella sua condotta violenta, arrivando a danneggiare l’autovettura della Polizia.
Anche nei locali della Questura, il fermato ha mantenuto un atteggiamento aggressivo.
Al termine degli accertamenti, è stato trovato in possesso di una forbice, custodita nel suo borsello, e di una modica quantità di sostanza stupefacente.
L’arresto e le accuse
Per quanto accaduto, il cittadino marocchino è stato arrestato per resistenza, violenza, rapina e danneggiamento, e associato presso la Casa Circondariale Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato inoltre denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per lesioni a pubblico ufficiale.
L’arrestato, un cittadino marocchino di 30 anni, risulta senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Como, sia per la violenza dell’aggressione che per la reazione nei confronti delle forze dell’ordine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.