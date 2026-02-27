Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con minaccia e arresto: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Verona, dove un cittadino italiano di 51 anni è stato fermato per una rapina aggravata ai danni di una farmacia. L’uomo, dopo aver commesso il reato, si è presentato spontaneamente presso un posto di polizia, ammettendo le proprie responsabilità. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in Piazza Erbe.

Rapina in una farmacia a Verona

L’arresto è avvenuto a seguito di un’operazione condotta dagli agenti delle volanti di Verona. L’uomo, un cittadino italiano di 51 anni, è stato individuato come presunto responsabile di una rapina avvenuta all’interno di una farmacia situata nel cuore del centro storico cittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il malvivente è entrato nella farmacia di Piazza Erbe e si è rivolto direttamente al vice direttore. Pronunciando la frase: “Questa è una rapina“, ha minacciato il personale, tenendo una mano nascosta nella tasca della giacca per simulare la presenza di un’arma. In questo modo ha costretto il dipendente a consegnare il denaro contante custodito in cassa, per un totale di circa 500 euro.

La fuga e la resa spontanea

Dopo aver ottenuto il bottino l’uomo si è dato alla fuga, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia nel primo pomeriggio della stessa giornata si è presentato spontaneamente presso il posto di Polizia dell’Ospedale di Borgo Roma, dove ha confessato di essere l’autore della rapina avvenuta poche ore prima.

Gli agenti delle volanti, intervenuti prontamente, hanno effettuato gli accertamenti necessari. È stata riscontrata la corrispondenza tra la descrizione fornita dalla vittima, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e l’abbigliamento indossato dall’uomo al momento dei fatti.

Grazie a queste verifiche il presunto autore della rapina è stato assicurato alla giustizia e la somma sottratta, pari a 500 euro, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Gli elementi a carico dell’arrestato

L’arresto è stato eseguito alla luce di diversi elementi raccolti dagli investigatori: le dichiarazioni rese dall’uomo, l’individuazione fotografica e la presenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e contro la persona.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il cittadino italiano è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, in attesa dell’udienza di convalida.

