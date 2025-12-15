Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti in un’operazione condotta dai Carabinieri a Medicina, dove tre giovani sono stati accusati di rapina e lesioni personali aggravate ai danni di un 26enne straniero. I fatti sono avvenuti nella notte di Halloween, quando la vittima è stata attirata in un parco pubblico con un pretesto e poi brutalmente aggredita.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla Tenenza di Medicina su disposizione del Giudice, dopo che la Procura della Repubblica di Bologna aveva avviato un’indagine per concorso in rapina e lesioni personali aggravate. I tre giovani, tutti ventenni e residenti nella cittadina, sono stati individuati come presunti responsabili dell’aggressione avvenuta nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

L’agguato nel parco: la dinamica dei fatti

La vicenda ha avuto inizio quando uno dei tre indagati, conoscente della vittima, ha dato appuntamento al 26enne straniero in un parco pubblico di via Sandro Pertini, con la scusa di presentargli alcune ragazze per trascorrere la serata di Halloween. Una volta giunto sul posto, il giovane è stato accerchiato dai tre aggressori, che lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni. Dopo averlo immobilizzato, gli hanno sottratto lo smartphone e lo hanno lasciato a terra in condizioni gravissime.

La richiesta di aiuto e i soccorsi

Nonostante le ferite riportate, la vittima è riuscita a rialzarsi e a chiedere aiuto suonando ai campanelli di alcune abitazioni nei pressi del parco. I residenti, allertati dalle richieste di soccorso, hanno immediatamente contattato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per prestare i primi aiuti e avviare le indagini. Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento del 118: i sanitari hanno soccorso il 26enne e lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Le indagini e l’arresto dei responsabili

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno permesso ai militari di risalire rapidamente ai presunti autori dell’aggressione. I tre ventenni, tutti italiani e residenti a Medicina, sono stati rintracciati e condotti in un istituto penitenziario, dove rimangono a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione ha rappresentato una risposta tempestiva delle forze dell’ordine a un episodio di violenza e criminalità che ha scosso la comunità locale.

