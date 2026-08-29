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Un arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Monza, dove un giovane di 17 anni è stato fermato con l’accusa di rapina ai danni di esercenti di un’attività commerciale. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di martedì 25 agosto 2026, dopo che il ragazzo era stato riconosciuto grazie alle immagini di videosorveglianza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini a Monza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio il 4 luglio 2026, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Monza dopo una segnalazione della titolare.

La donna aveva denunciato di aver subito una rapina da parte di due soggetti. Secondo quanto riferito, la titolare è stata spintonata e colpita al volto con una gomitata da uno degli aggressori. Anche il marito della donna, intervenuto per impedire il furto della merce, è stato spinto violentemente, riportando varie escoriazioni alle braccia.

Il ruolo delle telecamere e il riconoscimento

Gli agenti, dopo aver raccolto le prime testimonianze, hanno acquisito le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale.

Dalla visione dei filmati, il personale della Polizia ha riconosciuto senza alcun dubbio uno dei due autori della rapina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti e per i numerosi interventi delle Volanti nei suoi confronti.

L’arresto e la misura cautelare

I gravi e univoci elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso al G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane.

Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 26 agosto dal personale delle Volanti della Questura di Monza, che ha condotto l’indagato presso l’Istituto Penale “Cesare Beccaria” di Milano.

Le accuse e le conseguenze

Il giovane arrestato dovrà rispondere del reato di rapina aggravata, commessa con violenza nei confronti dei titolari dell’esercizio commerciale.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità locale, sia per la giovane età dell’autore sia per la brutalità con cui è stata perpetrata l’azione. Le indagini proseguono per identificare il secondo complice coinvolto nella rapina.

IPA