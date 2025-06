Rapina violenta a Roma in piazza San Marco, ladro tradito da una foto scattata dalla vittima

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato fermato e arrestato per rapina a Roma. L’episodio si è verificato nei pressi di Piazza San Marco, quando la vittima è stata avvicinata da quattro uomini che, con la scusa di una sigaretta, l’hanno aggredita e derubata.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’incidente è iniziato con una richiesta di sigaretta nei pressi del capolinea dei bus in Piazza San Marco. La vittima, in attesa dell’autobus, è stata circondata da quattro uomini di origine nordafricana. Con la scusa di una sigaretta, è stata spinta a terra e e le è stata strappata una collanina d’oro dal collo.

La fuga e l’arresto

Nonostante l’aggressione, la vittima è riuscita a rialzarsi e a inseguire i suoi aggressori fino a Via delle Botteghe Oscure. Tuttavia, minacciata nuovamente, ha desistito per paura di ulteriori ripercussioni. Prima di chiamare il 112, ha scattato una foto al volto di uno degli aggressori, che si è rivelata fondamentale per le indagini.

Indagini e arresto

Le indagini della Polizia di Stato sono partite dalle descrizioni dettagliate e dalla foto fornite dalla vittima agli agenti del I Distretto Trevi. La foto ha permesso di identificare un egiziano di diciannove anni, bloccato poco dopo mentre passeggiava sul Lungotevere della Farnesina. Nella tasca del giubbotto, il giovane aveva un paio di forbici affilate, presumibilmente usate per minacciare le vittime.

Conseguenze legali

Il diciannovenne è stato fermato come indiziato di delitto, e il fermo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini continuano per identificare gli altri tre complici coinvolti nella rapina. Si sottolinea che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA