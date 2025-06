Rapina violenta a Torino, 46enne aggredisce una donna e la trascina per metri sull'asfalto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torino per una violenta rapina ai danni di una ventenne. L’episodio è avvenuto il 16 agosto 2024 tra corso Mediterraneo e corso Einaudi. L’uomo ha aggredito la giovane per sottrarle la borsa, trascinandola sull’asfalto per alcuni metri. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare parte della refurtiva.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla Stazione Pozzo Strada. L’uomo è stato identificato grazie alla descrizione della vittima e alle immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato l’auto e l’abbigliamento del sospetto.

Collegamenti con altri reati

Le indagini hanno collegato l’uomo a un furto avvenuto il 24 giugno in via Persona angolo via Moretta. In quell’occasione, una venticinquenne è stata derubata della borsa mentre parcheggiava l’auto. Gli investigatori non escludono che l’uomo possa essere responsabile di altri reati simili.

Conseguenze legali

L’indagato è stato trasferito alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Il provvedimento è stato emesso durante le indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza.

Fonte foto: IPA