Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale a Torino. Un cittadino marocchino di 37 anni è stato fermato dopo aver aggredito due persone, utilizzando anche un cane di razza Malinois per compiere il reato. I fatti sono avvenuti in Corso Giulio Cesare, dove le vittime, due cittadini originari del Bangladesh, sono state colpite e ferite. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre l’animale è stato affidato al canile municipale.

La dinamica dell’aggressione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Torino, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna sono intervenuti a seguito di una segnalazione di rapina in Corso Giulio Cesare. Le vittime, due cittadini del Bangladesh, sono state trovate con evidenti ferite al volto e alle gambe, conseguenza dell’aggressione subita poco prima.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino marocchino di 37 anni avrebbe avvicinato i due giovani pretendendo una sigaretta. Al loro rifiuto, l’uomo li avrebbe colpiti con una bottiglia di vetro e avrebbe poi scagliato contro di loro un cane di razza Malinois, lasciato senza guinzaglio e incitato all’attacco. L’azione violenta ha provocato ferite visibili sulle vittime, che sono state soccorse dagli agenti intervenuti.

Il tentativo di fuga e la resistenza all’arresto

Dopo l’aggressione, il trentasettenne si è dato alla fuga, ma è stato individuato poco distante da una Volante della Polizia. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato nuovamente di aizzare il cane contro i poliziotti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Nonostante la violenta resistenza opposta dall’uomo, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza l’animale, evitando ulteriori conseguenze.

L’arresto e le conseguenze per l’aggressore e l’animale

Alla luce dei fatti accertati, il cittadino marocchino è stato arrestato per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale locale. Il cane di razza Malinois, utilizzato durante l’aggressione, è stato invece affidato in custodia al Canile Municipale di Torino.

IPA