Due arresti a Brescia. Due giovani pregiudicati, rispettivamente di 21 anni e 22 anni, sono stati fermati dopo aver aggredito un coetaneo in via San Faustino nel tentativo di sottrargli una catenina d’argento. L’azione è stata bloccata grazie alla tempestiva segnalazione al 112 e all’intervento degli agenti del Commissariato “Carmine”. Ai due sono stati contestati i reati di tentata rapina in concorso e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, mentre uno di loro è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Brescia, in una delle sue vie pedonali più frequentate. La segnalazione di una rapina in corso è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il Numero Unico di Emergenza “112 NUE”, permettendo agli agenti di intervenire in pochi minuti.

L’aggressione in via San Faustino

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, la vittima stava passeggiando lungo via San Faustino quando è stata improvvisamente aggredita da due coetanei. I malviventi hanno dapprima colpito il giovane con un grosso sasso, per poi infierire con calci e violenti pugni al volto. Nel corso dell’azione, hanno tentato di strappare una catenina d’argento afferrandolo per il collo. Fortunatamente, la vittima è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il tempestivo arrivo degli agenti del Commissariato “Carmine” ha permesso di individuare e bloccare i due aggressori nelle immediate vicinanze del luogo dell’aggressione. Sottoposti a perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di un marsupio il sasso utilizzato poco prima e una forbice appuntita, entrambi considerati strumenti atti ad offendere. Gli oggetti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

Il riconoscimento e le accuse

Negli uffici della Questura, la vittima ha potuto riconoscere senza esitazione i due autori del reato durante l’individuazione fotografica. Al termine degli accertamenti, i due pregiudicati bresciani sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina in concorso e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Inoltre, uno dei due è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, avendo spintonato gli agenti nel tentativo di sottrarsi ai rilievi segnaletici.

Le misure di prevenzione adottate dal Questore

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, i due giovani sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione”, a disposizione della Procura della Repubblica in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto ulteriori misure di prevenzione personale in base al Codice delle Leggi Antimafia. In particolare, per il 21enne non residente nel capoluogo è stato emesso il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. Al 22enne è stato notificato l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza: in caso di violazione del provvedimento, rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

Il commento del Questore e l’importanza della collaborazione

Il Questore Paolo Sartori ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, evidenziando come la tempestiva segnalazione al 112 abbia permesso di intervenire rapidamente e assicurare alla giustizia i responsabili. “La fiducia che la gente ripone quotidianamente nella Polizia di Stato rappresenta per noi un importante punto di riferimento ed un fondamentale elemento di confronto”, ha dichiarato Sartori. “La sinergia tra cittadini e Forze dell’Ordine, unite da un obiettivo comune, è la chiave per garantire sicurezza e legalità. La risposta dello Stato, come dimostrato anche in questa occasione, è immediata e determinata. Solo così possiamo contrastare sul nascere fenomeni di degrado e forme di illegalità diffusa, riaffermando il principio che tutti dobbiamo sentirci più sicuri nella nostra Comunità.”

Il contesto: sicurezza e prevenzione a Brescia

L’episodio avvenuto in via San Faustino si inserisce in un più ampio contesto di attenzione alla sicurezza urbana da parte delle forze dell’ordine di Brescia. Le misure adottate dal Questore, come il Foglio di Via Obbligatorio e l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, rappresentano strumenti fondamentali per prevenire la reiterazione di reati e tutelare la collettività. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma, ancora una volta, un elemento imprescindibile per il mantenimento dell’ordine pubblico e la lotta alla criminalità.

