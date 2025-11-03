Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Casagiove (Caserta), dove due giovani cittadini tunisini sono stati fermati con l’accusa di rapina e lesioni aggravate ai danni di due coetanei. I fatti sono avvenuti nella mattina di sabato, quando le vittime sono state aggredite e derubate da altri giovani, poi individuati e bloccati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Casagiove. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a movimenti sospetti in uno stabile abbandonato della città.

Nella mattinata di sabato, una pattuglia della Polizia Municipale ha ricevuto la segnalazione di alcuni soggetti che si erano introdotti di corsa in un edificio abbandonato. Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato due giovani stranieri che hanno raccontato di essere stati vittime di una rapina da parte di loro coetanei.

La caccia ai responsabili

In seguito alla segnalazione, sono intervenuti in supporto anche gli operatori della Volante e le pattuglie in moto dei Nibbio. Dopo aver raccolto le descrizioni dei presunti autori della rapina, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare uno dei sospetti a breve distanza dal luogo dell’aggressione. Il secondo giovane, anch’egli indicato dalle vittime, è stato fermato dalla Polizia Municipale mentre cercava di allontanarsi dalla zona.

Il ritrovamento delle prove

Durante le attività di sopralluogo e perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello, utilizzato durante l’aggressione, e il telefono cellulare sottratto alle vittime durante la rapina. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di attribuire ai due giovani tunisini la responsabilità dell’episodio.

Le conseguenze per le vittime e gli arrestati

Le vittime dell’aggressione si sono recate al pronto soccorso per ricevere le prime cure mediche a seguito delle lesioni riportate. Nel frattempo, i due sospetti sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione e per la formalizzazione della denuncia.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle indagini preliminari e dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, la Polizia ha proceduto all’arresto dei due giovani tunisini con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. Dopo le formalità di rito, i due sono stati trasferiti presso il carcere di Santa Maria di Capua Vetere, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida.

