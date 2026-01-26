Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino di 40 anni è destinatario il rimpatrio coatto dopo una lunga serie di reati gravi commessi nel Ravennate. L’operazione, coordinata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna e dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, si è conclusa con il trasferimento dell’uomo all’aeroporto di Milano Malpensa e il successivo imbarco su un volo per Tunisi in esecuzione di una misura di sicurezza giudiziaria.

Espulso un cittadino tunisino

La complessa procedura di espulsione ha coinvolto diversi uffici e istituzioni, tra cui il Consolato Tunisino di Bologna, per garantire il rilascio dei documenti necessari e la sicurezza durante tutte le fasi dell’operazione.

Il protagonista di questa vicenda è un cittadino tunisino di 40 anni già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali. Nel corso degli anni l’uomo ha ricevuto condanne per reati di particolare gravità, tra cui violenza sessuale di gruppo, rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La sua pericolosità sociale è stata riconosciuta dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona che ha sottolineato come il soggetto rappresentasse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico.

Il comportamento durante la detenzione

Durante un periodo di detenzione superiore ai dieci anni, il cittadino tunisino ha continuato a mostrare un atteggiamento refrattario alle regole e completamente impermeabile ai tentativi di rieducazione.

Le autorità hanno descritto la sua indole come particolarmente violenta, evidenziando episodi di scontri per il controllo del mercato criminale nel territorio di Ravenna. Questi elementi hanno reso necessario un provvedimento definitivo di allontanamento dal territorio nazionale al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

L’inizio dell’operazione e la collaborazione tra uffici

L’operazione ha preso il via il 13 novembre 2025, subito dopo la scarcerazione dell’uomo. In quella data, il soggetto è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione di Ravenna e trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino. La collaborazione con il Consolato Tunisino di Bologna si è rivelata fondamentale per ottenere il lasciapassare di frontiera, documento indispensabile per procedere con il rimpatrio.

La conclusione del rimpatrio

L’iter si è concluso il 25 gennaio 2026, quando il cittadino tunisino è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa. Da lì, sotto la costante sorveglianza di una scorta internazionale composta da personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione di Ravenna e del C.P.R. di Torino, l’uomo è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi.

L’operazione si è distinta per la stretta sinergia tra i due uffici coinvolti, che hanno saputo gestire con efficacia una situazione di evidente complessità operativa.

Le motivazioni della misura

La decisione di procedere con il rimpatrio coatto è stata motivata dalla necessità di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le autorità hanno ritenuto che la presenza del soggetto sul territorio nazionale rappresentasse un rischio troppo elevato, sia per i gravi reati commessi in passato sia per il comportamento violento e antisociale mantenuto anche durante la lunga detenzione.

