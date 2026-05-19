Rapinano commerciante a Napoli, ma arriva la gazzella dei carabinieri: l’arresto in diretta
L’intervento dei militari, che erano di passaggio nella zona, ha consentito di bloccare uno dei due malviventi nel quartiere Chiaiano
Un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato rapinato nella notte nel quartiere Chiaiano di Napoli da due persone, che gli hanno sottratto denaro e l’auto. L’intervento immediato di una gazzella dei carabinieri, di passaggio sul posto, ha permesso l’arresto in flagrante di uno dei banditi, un uomo di 43 anni. L’intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere della zona, che mostrano le fasi della fuga. I militari hanno già recuperato e restituito il denaro alla vittima, mentre rimangono in corso le indagini per rintracciare il complice e il veicolo.