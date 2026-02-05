Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per rapina a danno di due donne nel pomeriggio del 27 gennaio a Canicattì. L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno individuato e fermato i presunti responsabili poco dopo il fatto.

Rapina a Canicattì

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 gennaio 2026 a Canicattì, dove una rapina ha colpito due donne di 77 e 58 anni.

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha permesso di avviare rapidamente le indagini e di rintracciare i presunti autori che nel frattempo si erano dati alla fuga.

L’intervento delle forze dell’ordine

La segnalazione della rapina ha attivato la collaborazione tra il N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Grazie alla tempestività e al coordinamento operativo, i sospettati sono stati individuati e fermati in tempi brevi.

Chi sono gli arrestati

I presunti responsabili sono due giovani, rispettivamente di 29 e 19 anni. Uno dei due è cittadino straniero e, secondo quanto riportato, entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi.

Dopo essere stati condotti presso gli uffici di polizia, i due sono stati arrestati con l’accusa di rapina.

Le conseguenze dell’arresto

Terminate le formalità di rito gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Agrigento, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che è stata prontamente informata dell’accaduto.

L’operazione ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, ritenuta fondamentale per garantire una risposta efficace ai reati e tutelare la sicurezza pubblica.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nel territorio di Canicattì, dove la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine si è dimostrata determinante per affrontare tempestivamente situazioni di emergenza e garantire la tutela dei cittadini.

