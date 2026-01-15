Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate al termine di un’operazione dei Carabinieri a Cesenatico, dove una coppia di cittadini peruviani è stata fermata per furto aggravato ai danni di un’anziana signora. I due, residenti in provincia di Milano, sono stati individuati e bloccati nei pressi di un supermercato, dopo aver messo in atto la cosiddetta “tecnica della monetina“.

Due arresti a Cesenatico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto grazie alla tempestività dei militari della Compagnia di Cesenatico, supportati dai colleghi della Stazione di Gambettola.

Le pattuglie, già presenti in zona, sono riuscite a intervenire pochi minuti dopo il furto bloccando il veicolo utilizzato dai presunti responsabili per la fuga.

La tecnica della monetina: come agivano i ladri

I due arrestati, una donna di 33 anni e un uomo di 28 anni, entrambi di origine peruviana e residenti nella provincia di Milano, sono accusati di aver agito in concorso tra loro.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la coppia avrebbe scelto come vittima un’anziana signora intenta a sistemare la spesa nel parcheggio di un supermercato. Utilizzando la “tecnica della monetina” uno dei due complici ha attirato l’attenzione della donna facendole credere di aver perso delle monete, appositamente fatte cadere a terra.

Quando la vittima si è chinata per raccoglierle il secondo complice ha approfittato della distrazione per sottrarre gli effetti personali lasciati incustoditi nell’auto tra cui la borsa, il cellulare, le carte di credito, i documenti e circa 600 euro in contanti.

L’intervento delle forze dell’ordine e il recupero della refurtiva

La fortuna non ha assistito i due malviventi: le pattuglie dei Carabinieri, già in servizio nella zona, sono riuscite a individuare rapidamente il veicolo utilizzato per la fuga.

All’interno dell’auto è stata rinvenuta la borsa appena sottratta all’anziana con tutto il suo contenuto ancora integro. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, che ha potuto così riavere i suoi beni.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Cesenatico i due sospettati sono stati sottoposti alle formalità di rito.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima. L’operazione si è conclusa con due arresti e il recupero di tutta la refurtiva.

IPA