Due uomini sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di un’anziana signora, con la restituzione di gioielli e denaro sottratti, grazie a un’operazione congiunta delle Squadre Mobili di Genova e Mantova e del Commissariato di Rapallo. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di martedì 10 febbraio, quando la Polizia di Stato ha individuato e fermato i responsabili dopo un inseguimento tra il Cremonese e il Mantovano.

Truffa ai danni di un’anziana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è nata nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane.

La collaborazione tra le forze dell’ordine di Genova, Mantova e Rapallo ha permesso di individuare e bloccare i presunti autori di un raggiro che aveva appena colpito una donna anziana.

La dinamica della truffa

I fatti si sono svolti nella tarda mattinata del 10 febbraio. Gli agenti della Squadra Mobile di Genova, durante un servizio di controllo, hanno segnalato ai colleghi di Mantova la presenza di un’autovettura sospetta con a bordo due uomini ritenuti responsabili di una truffa. Grazie alla conoscenza del territorio i poliziotti sono riusciti a intercettare il veicolo dopo che aveva attraversato le campagne del Cremonese ed era entrato in territorio mantovano.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intera sequenza del reato: dall’adescamento della vittima, avvenuto tramite una telefonata, fino all’arrivo dei truffatori davanti all’abitazione della donna. I due uomini sono entrati nell’appartamento con un pretesto per poi uscirne poco dopo con due cofanetti in mano e tentare la fuga.

L’arresto e la denuncia

Poco lontano dal luogo del delitto i due sospetti sono stati prontamente fermati dagli agenti, arrestati e accompagnati presso gli uffici della Questura di Mantova per le procedure di rito. Nel corso delle verifiche uno dei due uomini è stato anche denunciato per porto abusivo di armi e altri oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 14 centimetri.

Il racconto della vittima

La vittima, ancora scossa e confusa, ha raccontato agli agenti come si è svolta la truffa. La donna ha spiegato che era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per Carabiniere. L’interlocutore le aveva riferito di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria di Mantova e l’aveva avvisata che, a causa del furto di numerosi gioielli, sarebbero stati effettuati controlli a campione nelle abitazioni per verificare che i preziosi in possesso dei residenti non fossero tra quelli rubati.

Ingannata dal racconto, la donna ha preparato in due cofanetti i suoi gioielli per un valore di circa 30.000 euro e una somma in contanti di 1.100 euro. I beni sono stati poi prelevati da un complice del falso Carabiniere, che si è presentato alla porta della vittima.

