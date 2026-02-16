Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto ai danni di un’anziana e utilizzo illecito delle sue carte di credito: è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Esquilino, a Roma, dove tre uomini di origine extracomunitaria sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi con il bottino e aver effettuato acquisti in una tabaccheria. Gli arresti sono stati convalidati e i soggetti sono ora gravemente indiziati dei reati contestati.

L’intervento nel quartiere Esquilino a Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere Esquilino, a Roma.

Gli agenti del Commissariato di zona hanno fermato tre uomini di età compresa tra i ventisei ed i trentacinque anni, tutti di origine extracomunitaria, dopo averli notati in atteggiamento sospetto in via Filippo Turati.

Il furto ai danni dell’anziana

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata, quando una donna anziana è stata vittima di furto: ignoti le hanno sottratto il portafogli contenente documenti di identità e carte di credito. Poche ore dopo i responsabili hanno utilizzato le carte rubate per acquistare 19 pacchetti di sigarette in una tabaccheria della zona.

Nel primo pomeriggio gli agenti hanno intercettato i tre uomini in via Filippo Turati. Il loro comportamento guardingo e il tentativo di allontanarsi rapidamente alla vista della pattuglia hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo. Alla richiesta dei documenti i fermati hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e hanno esibito una tessera sanitaria e diverse carte bancarie intestate a una donna estranea al controllo.

La perquisizione e i riscontri

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, oltre ai documenti e alle carte di pagamento, anche 19 pacchetti di sigarette. Gli immediati accertamenti hanno consentito agli agenti di risalire alla legittima proprietaria dei beni, che ha confermato di essere stata derubata poche ore prima proprio di quanto trovato in possesso dei fermati.

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di individuare la tabaccheria dove erano stati effettuati gli acquisti con le carte sottratte, stringendo così il cerchio attorno ai tre uomini. Per tutti loro è scattato l’arresto, successivamente convalidato nelle aule di Piazzale Clodio.

I soggetti sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di furto e di indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e, come precisato dalle autorità, gli indagati devono essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Il caso ha destato particolare attenzione nel quartiere Esquilino, dove la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si è rivelata ancora una volta fondamentale per la rapida soluzione del caso. Gli agenti hanno sottolineato l’importanza della tempestività nella segnalazione di episodi sospetti e nella denuncia di reati come quello avvenuto.

IPA