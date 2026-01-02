Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati dopo una rapina al supermercato Pam di Brescia e per entrambi è stata disposta e l’espulsione dal territorio nazionale. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, sono stati bloccati dagli agenti dopo aver aggredito il personale del negozio e tentato la fuga. L’intervento è stato disposto in seguito a una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza, e ha portato anche alla revoca dei permessi di soggiorno e all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

L’intervento della polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il supermercato PAM di via Fratelli Porcellaga, nel centro di Brescia.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di rapina in atto tramite il numero di emergenza “112 NUE”.

La rapina al supermercato PAM di Brescia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini – un cittadino nigeriano di 45 anni regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora e un cittadino del Burkina Faso di 34 anni, irregolare e anch’egli senza fissa dimora – si sono introdotti nel supermercato PAM, aggirandosi tra le corsie con fare sospetto.

Dopo aver sottratto diverse confezioni di generi alimentari e alcolici dagli scaffali, si sono diretti verso le casse con l’intenzione di allontanarsi senza pagare.

Le due dipendenti dell’esercizio commerciale, notando il comportamento dei sospetti, li hanno invitati a riconsegnare la merce. I due uomini, tuttavia, hanno restituito solo una confezione di alcolici e, mostrando un atteggiamento ostile, hanno aggredito una delle donne e un uomo intervenuto in suo aiuto, colpendoli con calci e pugni prima di tentare la fuga.

L’arresto

Ricevuta la richiesta di intervento, la Centrale Operativa della Questura ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie presenti in città. Gli agenti si sono immediatamente attivati per rintracciare i responsabili, riuscendo a individuarli e bloccarli in via del Mille, poco distante dal luogo della rapina.

Durante la perquisizione personale, la Polizia ha rinvenuto in possesso dei due uomini tutta la merce rubata, che è stata poi restituita al direttore del supermercato.

In particolare, il cittadino nigeriano ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e ostruzionistico, arrivando a scagliarsi contro gli agenti con calci e pugni nel tentativo di darsi nuovamente alla fuga. Il tentativo è stato però sventato dal pronto intervento degli operatori, che sono riusciti a bloccare definitivamente i due sospetti.

I precedenti e l’espulsione

I due uomini erano già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia. Il cittadino nigeriano, pur regolare sul territorio nazionale, aveva a suo carico diversi reati, soprattutto in materia di immigrazione. Il cittadino del Burkina Faso, invece, era irregolare e già destinatario di un “avviso orale di pubblica sicurezza” emesso dal Questore di Brescia, con precedenti per rapina, furto aggravato, ricettazione e possesso illegale di armi.

I due sono stati arrestati per rapina impropria in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e inottemperanza alle misure di prevenzione personali.

Alla luce della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno per entrambi i soggetti, con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale e successiva espulsione dall’Italia.

