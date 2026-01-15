Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fratelli di origine marocchina sono stati arrestati e condotti in carcere con le accuse di rapina e lesioni aggravate ai danni di un connazionale. L’episodio, avvenuto il 28 novembre scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio (Anzio, Roma), è stato ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri.

Due arresti a Lavinio

L’aggressione si è verificata circa due mesi fa nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, in provincia di Roma. I due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, avrebbero colpito ripetutamente la vittima con bottiglie e oggetti in ferro, provocandogli gravi ferite al volto.

L’uomo, anch’egli di origine marocchina, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per le fratture scomposte riportate.

L’aggressione e la rapina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la sera del 28 novembre la vittima sarebbe stata avvicinata dai due complici senza alcun motivo apparente.

I fratelli si sarebbero scagliati contro di lui, colpendolo con violenza fino a fargli perdere i sensi. Solo al risveglio l’uomo si è accorto di essere stato privato di tutto il denaro che aveva con sé, rendendosi conto di aver subito anche una rapina.

La denuncia e le indagini della Polizia

Una volta dimessa dall’ospedale la vittima si è recata presso il Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno per sporgere denuncia.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a ricostruire la dinamica dell’episodio e a identificare i presunti responsabili. I due fratelli, già conosciuti come frequentatori abituali dello scalo ferroviario di Lavinio, erano stati coinvolti in altri episodi di microcriminalità nella stessa zona nei mesi precedenti.

I precedenti e la misura cautelare

Entrambi i sospettati risultano gravati da precedenti penali di varia natura. In particolare uno dei due era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni aggravate.

Attualmente i due sono gravemente indiziati dei reati contestati e restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

IPA