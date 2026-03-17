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Un cittadino tunisino gravemente indiziato di rapina è stato fermato a seguito di un episodio avvenuto nel centro di Bologna. L’uomo è stato riconosciuto e bloccato dalla Polizia di Stato nella mattina di domenica 15 marzo 2026, dopo che il giorno precedente aveva agito ai danni di una connazionale. L’intervento è stato reso possibile grazie alle testimonianze e alle immagini raccolte da cittadini presenti sul luogo.

Rapina nel centro di Bologna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo 2026. La vittima, una donna tunisina, si trovava in compagnia del marito in Via dei Mille, nel centro di Bologna, quando è stata improvvisamente avvicinata da un gruppo di giovani. Uno di loro, con un gesto rapido, le ha strappato dal collo una collana d’oro dandosi subito alla fuga.

La scena non è passata inosservata: un passante, testimone dell’accaduto, si è lanciato all’inseguimento dell’autore della rapina e lo ha raggiunto in Via Avesella. Tuttavia, poco dopo, un complice dell’aggressore è intervenuto armato di un’arma da taglio aggredendo il ragazzo che aveva tentato di fermare il responsabile.

L’intervento ha causato una lieve ferita alla mano del giovane soccorritore. I due malviventi sono quindi riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro.

Il ruolo decisivo dei testimoni

Oltre al primo testimone un altro cittadino, che si trovava in scooter nei pressi del luogo della rapina, ha avuto la prontezza di riprendere la scena con il proprio cellulare. Il video, insieme alle descrizioni fornite dai presenti, si è rivelato fondamentale per le indagini. Le immagini estrapolate dal filmato hanno permesso agli agenti della Polizia di Stato di avviare rapidamente le ricerche del gruppo responsabile.

Nella mattina di domenica 15 marzo un equipaggio della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha riconosciuto l’autore materiale della rapina in Piazza VIII Agosto. Si tratta di un cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’uomo è stato sottoposto a individuazione fotografica da parte della vittima, che lo ha riconosciuto senza esitazioni.

Le indagini in corso e la presunzione di innocenza

A seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno reso noto che sono tuttora in corso le attività investigative per identificare e rintracciare i complici che hanno partecipato all’azione criminale.

La vicenda avvenuta nel centro di Bologna sottolinea l’importanza della tempestività nell’intervento delle forze dell’ordine e della partecipazione attiva dei cittadini nella tutela della sicurezza pubblica. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia tutti i responsabili della rapina e dell’aggressione avvenute nel cuore della città.

IPA