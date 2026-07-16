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Due persone sono state raggiunte da misure cautelari per rapina aggravata in concorso, a seguito di un colpo avvenuto in una sala VLT del capoluogo lucano. I provvedimenti sono stati disposti dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, dopo una complessa indagine della Squadra Mobile, che ha ricostruito le fasi della rapina avvenuta nella notte del 28 maggio 2025.

Le indagini della Polizia a Potenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è il risultato di un’attività investigativa articolata, avviata subito dopo la rapina che ha colpito una sala VLT del centro cittadino di Potenza.

In quella notte, un individuo con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nell’esercizio, minacciando il dipendente presente e appropriandosi dell’incasso.

Il ruolo dei due indagati

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due destinatari delle misure cautelari avrebbe eseguito materialmente la rapina, mentre il complice avrebbe svolto un ruolo di supporto.

Quest’ultimo, infatti, avrebbe monitorato la situazione all’interno della sala giochi, segnalando al correo il momento più opportuno per entrare in azione. Gli elementi raccolti durante le indagini sono stati giudicati dal G.I.P. gravi, precisi e concordanti, tali da giustificare l’applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Le misure cautelari applicate

Per il presunto autore materiale della rapina è stata disposta la misura cautelare del carcere, mentre per il complice è stato disposto il regime degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le misure sono state eseguite nella mattinata odierna dagli agenti della Polizia di Stato, su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Il contesto della rapina

L’episodio di rapina che ha dato origine all’inchiesta si è verificato nella notte del 28 maggio 2025, quando un uomo armato e con il volto travisato ha fatto irruzione nella sala VLT del capoluogo lucano.

Dopo aver minacciato il dipendente, si è impossessato dell’incasso, riuscendo a dileguarsi. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere elementi che hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili.

Il lavoro della Squadra Mobile

La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha condotto un’attività investigativa complessa, che ha permesso di ricostruire le modalità con cui è stata portata a termine la rapina.

Gli inquirenti hanno individuato il ruolo di ciascun indagato, accertando che uno dei due avrebbe agito direttamente, mentre l’altro avrebbe fornito supporto logistico e operativo.

Le decisioni del G.I.P. e della Procura

Il G.I.P. presso il Tribunale di Potenza ha ritenuto gli elementi raccolti durante le indagini sufficientemente gravi e concordanti da giustificare l’emissione delle misure cautelari.

La Procura della Repubblica ha coordinato le attività, disponendo l’esecuzione dei provvedimenti nella mattinata odierna.

IPA