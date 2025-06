Rapinata violentemente in chiesa a Padova mentre sta pregando, 32enne arrestato: scoperti furti a raffica

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 32 anni, noto pregiudicato, è stato fermato e arrestato a Padova dopo aver aggredito diverse persone, tra cui una donna in chiesa e un minorenne, utilizzando spray urticante. L’uomo è stato arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e dovrà rispondere anche di furto con strappo e delle altre rapine commesse.

La serie di aggressioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo ha compiuto una serie di atti criminosi in una sola settimana. Il primo episodio si è verificato lunedì 23 giugno presso la Chiesa Santa Lucia a Padova, dove una donna è stata derubata della sua collana mentre pregava. L’aggressore, descritto come un giovane nordafricano, ha strappato la collana dal collo della vittima, che è riuscita a recuperare solo il medaglione.

Il modus operandi

Le indagini hanno rivelato che il modus operandi dell’aggressore era già stato utilizzato in un’altra rapina avvenuta il mercoledì precedente, 18 giugno. In quell’occasione, un sedicenne è stato avvicinato in Via dei Livello e, dopo una breve conversazione, è stato aggredito con spray urticante e derubato della sua collana d’oro.

L’arresto e la resistenza

Nella stessa giornata di lunedì 23 giugno, la polizia ha individuato il sospetto in Piazza Salvemini. Alla richiesta di esibire un documento, il tunisino ha reagito spruzzando spray urticante contro gli agenti e ingaggiando una colluttazione. Nonostante le difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in Questura.

Ulteriori reati

Le indagini hanno portato alla luce un’altra rapina avvenuta la stessa mattina in Via Giordano Bruno. Una donna di 70 anni è stata aggredita alle spalle e strattonata nel tentativo di sottrarle la collana. Non riuscendo nel suo intento, l’aggressore ha strappato il braccialetto d’oro della vittima, causandole lesioni che hanno richiesto cure mediche.

Il passato criminale

Il tunisino arrestato è noto alle forze dell’ordine per un passato di scippi e traffico di sostanze stupefacenti. Già incarcerato in passato per vari reati, tra cui furto con strappo e rapina impropria, è stato nuovamente arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.

Conseguenze legali

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova. In sede di udienza di convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Si sottolinea che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che l’indagato è da considerarsi innocente fino a prova contraria.

IPA