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È stato eseguito un fermo nei confronti di un cittadino francese di 29 anni, ritenuto responsabile di una rapina in concorso avvenuta a Milano lo scorso 23 aprile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie alle indagini della Polizia di Stato e trovato in possesso dell’orologio di pregio sottratto alla vittima.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio alle 19:15 circa di giovedì 23 aprile 2026, nei pressi della stazione taxi di via Plinio a Milano. Un cittadino irlandese di 58 anni, mentre si accingeva a prendere un taxi, è stato improvvisamente aggredito alle spalle da un uomo. Quest’ultimo, agendo in concorso con un altro cittadino francese di 25 anni rimasto a distanza, ha strappato con un gesto rapido un orologio di lusso, dal valore di circa 100.000 euro, dal polso della vittima, provocandogli alcune escoriazioni.

La dinamica della rapina

L’azione è stata fulminea: mentre la vittima si trovava vicino alla stazione taxi, il rapinatore si è avvicinato alle sue spalle e ha sottratto l’orologio, per poi fuggire rapidamente a bordo di una bicicletta. Il complice, un cittadino francese di 25 anni, ha assistito alla scena senza intervenire, ma è stato successivamente denunciato per lo stesso reato.

L’identificazione e il fermo del sospettato

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto anche grazie alle immagini registrate dalla dash-cam di un taxi che si trovava dietro quello chiamato dalla vittima. Analizzando i filmati e raccogliendo ulteriori elementi, gli investigatori sono riusciti a identificare il cittadino francese di 29 anni come autore materiale della rapina.

Il ritrovamento dell’orologio e l’arresto

Lunedì 18 maggio, gli agenti hanno localizzato il sospettato all’interno di un cortile condominiale di uno stabile in via Preneste a Milano. Durante la perquisizione dell’abitazione a lui in uso, è stato rinvenuto un borsello contenente l’orologio rubato e gli abiti indossati la sera della rapina. Il cittadino francese è stato quindi sottoposto a fermo d’indiziato di delitto.

Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato anche deferito per false dichiarazioni sull’identità personale. Successivamente, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori fasi del procedimento.