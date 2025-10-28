Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato sventato un tentativo di rapina ai danni dell’Ufficio Postale di via Sicilia a Gioia Tauro, dove un uomo armato di coltello ha minacciato il direttore e gli impiegati per farsi consegnare il denaro. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare il malvivente, di origine marocchina, e di recuperare la refurtiva, evitando conseguenze per il personale presente. L’operazione è stata condotta nelle prime ore del mattino, grazie alla segnalazione dei dipendenti e al coordinamento con la Centrale Operativa.

Il tentativo di rapina e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la mattina si è aperta con momenti di forte tensione presso l’Ufficio Postale di via Sicilia a Gioia Tauro. Un uomo, con il volto coperto da un cappuccio e da occhiali da sole, si è introdotto all’interno della struttura armato di un coltello a serramanico. Dopo aver minacciato il direttore, ha costretto il personale a consegnargli il denaro custodito nelle casse degli sportelli.

La minaccia e la richiesta di altro denaro

L’uomo, di origine marocchina, non si è limitato a prendere il denaro disponibile agli sportelli. Sotto la minaccia dell’arma bianca, ha intimato agli impiegati di aprire anche l’armadio blindato, nel tentativo di ottenere una somma ancora maggiore. Nonostante la situazione di pericolo, alcuni dipendenti sono riusciti a mantenere la calma e ad avvisare il 112, attivando così la macchina dei soccorsi.

L’arrivo delle pattuglie e la cattura

Pochi minuti dopo la chiamata, le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri sono giunte sul posto. Gli agenti hanno fatto irruzione nei locali sorprendendo il rapinatore ancora armato e con il volto travisato. L’uomo è stato bloccato e ammanettato senza che nessuno rimanesse ferito durante l’operazione.

Il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nella busta che il malvivente portava con sé una cassetta metallica contenente circa 1.300 euro in contanti, appena sottratti dagli sportelli. Il denaro è stato immediatamente recuperato e restituito all’Ufficio Postale, mentre il responsabile è stato condotto in caserma per le procedure di rito.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Palmi, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi. L’operazione si è svolta in piena sicurezza, grazie alla prontezza d’azione dei Carabinieri e alla collaborazione del personale postale.

