Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due rapine, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Matera, dove un uomo è stato fermato dopo aver preso di mira un supermercato e una farmacia del centro cittadino. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla tempestiva azione delle forze dell’ordine.

Un arresto a Matera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti sono riusciti a bloccare il presunto responsabile di due rapine – una tentata e una portata a termine – ai danni di un supermercato e di una farmacia situati nel cuore della città.

L’operazione ha preso il via dopo che il numero di emergenza ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini di Matera. Le chiamate hanno fornito una descrizione dettagliata dell’uomo e indicazioni precise sulla sua fuga, elementi che hanno permesso agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di intervenire rapidamente nell’area indicata.

Il ruolo decisivo della collaborazione dei residenti

Fondamentale si è rivelata la collaborazione di un cittadino che ha aiutato gli operatori a individuare l’abitazione dove il presunto autore delle rapine si era rifugiato nel tentativo di sfuggire alle ricerche.

Gli agenti sono quindi entrati nell’appartamento e hanno rintracciato l’uomo, che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalle vittime e dai testimoni. Durante la perquisizione personale e domiciliare le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato la somma di circa 690 euro ritenuta provento della rapina, il coltello utilizzato per minacciare le vittime e gli indumenti indossati dall’uomo al momento dei fatti.

IPA