Arrestato un cinquantenne romano, accusato di aver colpito due esercizi commerciali tra Ostia e Ostia Antica, armato di accetta. L’uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato, dopo che le indagini hanno permesso di ricostruire la sua strategia criminale e di raccogliere prove decisive grazie ai sistemi di videosorveglianza e alla segnalazione di un conoscente.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il cinquantenne romano aveva messo a segno due rapine in cinque giorni, agendo sempre con lo stesso modus operandi. La prima azione criminale si è verificata presso una pizzeria di Ostia Antica, mentre la seconda, a metà dicembre, ha avuto come obiettivo un bar situato al capolinea del treno che collega Roma e Ostia.

Il modus operandi: accetta e travisamento

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti del X Distretto Lido, agiva con il volto coperto da un cappuccio e un passamontagna. Armato di accetta, minacciava i gestori o gli addetti alle casse, costringendoli a consegnare l’incasso giornaliero. Questo schema si è ripetuto in entrambe le occasioni, seminando paura tra i commercianti della zona.

Le prove decisive: video virali e riconoscimento

Determinanti per l’identificazione del sospettato sono stati i frame audio e video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza dei locali presi di mira. Le immagini, diventate virali sul web già all’indomani dell’ultima rapina, hanno mostrato dettagli come il forte accento romano e l’abbigliamento vistoso del rapinatore, tra cui pantaloni mimetici e una felpa con il logo di una società sportiva. Proprio questi particolari hanno permesso a un conoscente dell’uomo di riconoscerlo e di rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’arresto e la misura cautelare

Al termine delle indagini, coordinate dai Magistrati della Procura di Roma del Dipartimento criminalità diffusa e grave, gli agenti del X Distretto Lido hanno rintracciato il cinquantenne nella sua abitazione. Qui è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Al momento dell’arresto, l’uomo indossava ancora la stessa “tenuta da lavoro” utilizzata durante le rapine.

Precedenti e situazione attuale

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è ora ristretto in carcere e gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.