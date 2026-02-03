Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito: sono le accuse che hanno portato all’arresto di tre ventenni di origini romene, già noti alle forze dell’ordine, fermati dalla Polizia di Stato lo scorso 1° febbraio ad Ancona. I giovani sono stati sorpresi mentre mettevano in atto una tecnica collaudata per sottrarre portafogli e prelevare denaro dalle carte delle vittime.

L’operazione ad Ancona

L’operazione si è svolta nella mattinata di sabato, quando una segnalazione al numero 112 NUE ha richiesto l’intervento delle Volanti dell’U.P.G.S.P. presso il parcheggio di un centro commerciale nella zona Baraccola di Ancona.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti una donna ha denunciato di essere stata vittima di furto del proprio portafoglio, contenente 500 euro in banconote da 50 euro, oltre a documenti e carte bancarie.

Il colpo è stato messo a segno da un ragazzo apparentemente straniero che ha agito in concorso con un complice. Quest’ultimo ha distratto la vittima con la scusa di chiedere informazioni stradali, mentre il primo si è impossessato del portafoglio lasciato sul sedile dell’auto.

L’utilizzo illecito delle carte di credito

Pochi minuti dopo il furto la donna ha ricevuto dalla propria banca un messaggio che segnalava un prelievo di 1.000 euro tramite la sua carta di credito.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno individuato in zona un’autovettura con targa inglese a bordo della quale viaggiavano tre soggetti che alla vista della Polizia hanno assunto un atteggiamento sospetto.

La perquisizione e il rinvenimento della refurtiva

I tre ventenni sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale. Il controllo ha dato esito positivo: il primo aveva con sé 500 euro in 10 banconote da 50 euro, il secondo 980 euro in 4 banconote da 20 euro e 18 banconote da 50 euro.

Il terzo complice era in possesso di due cartine geografiche stradali e turistiche italiane, utilizzate per distrarre la vittima durante il furto.

Le immagini delle telecamere e i precedenti

La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale ha confermato il coinvolgimento di tutti e tre i giovani nel furto. Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che il gruppo aveva già colpito in passato sia ad Ancona che in altre località, seguendo lo stesso schema.

In particolare lo scorso 31 ottobre gli stessi soggetti avevano sottratto 1000 euro a una donna nel medesimo centro commerciale del capoluogo. La Squadra Mobile dorica li ha identificati anche come autori di altri due episodi delittuosi identici: uno avvenuto lo stesso giorno in un altro centro commerciale di Chiaravalle, l’altro il 23 ottobre a Gorizia.

Il modus operandi

Il gruppo agiva con una tecnica ben organizzata. I complici si posizionavano dietro le casse dei supermercati per carpire il codice pin digitato dalle vittime, per lo più donne.

Successivamente seguivano la vittima fino al parcheggio e, con una scusa, la distraevano. Mentre una persona chiedeva informazioni stradali un complice apriva furtivamente la portiera dell’auto e sottraeva il portafoglio. Infine si recavano allo sportello bancomat dell’istituto di credito della vittima e, utilizzando il pin appena appreso, prelevavano il massimo consentito, ovvero 1000 euro. La vittima si accorgeva del furto solo al momento della ricezione del messaggio di avvenuto prelievo dalla banca.

L’arresto e le misure cautelari

Per i fatti di sabato scorso i tre ventenni sono stati arrestati e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, associati alla casa circondariale di Ancona-Montacuto.

Dopo la convalida degli arresti nei confronti dei tre è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

